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28 октября
Конференция Meet Global MICE Congress пройдет в декабре в столице
В конференции примут участие эксперты делового туризма из девяти государств БРИКС, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию и Эфиопию
Международная конференция Meet Global MICE Congress: BRICS Edition пройдет в декабре в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В свою очередь, организаторы мероприятия на его сайте сообщают, что «Участникам в лице российских и зарубежных организаторов мероприятий, представителей конгрессно-выстановных площадок, отелей, органов исполнительной власти, экспертов в сфере высоких технологий, маркетинга, HR и устойчивости будет предоставлена уникальная возможность не только обсудить вызовы и будущее отрасли, а также обменяться опытом и знаниями с коллегами, но и представить MICE-потенциал стран и регионов БРИКС, вдохновиться культурным потенциалом объединения и установить эффективные деловые контакты.
Meet Global MICE Congress второй год подряд, но уже в расширенном составе и с более насыщенной программой, выступит крупнейшим международным мероприятием в сфере MICE в России, став эффективной платформой для диалога стран БРИКС по вопросам развития отрасли».
/TOURBUS.RU
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