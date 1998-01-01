Конференция Meet Global MICE Congress пройдет в декабре в столице

Международная конференция Meet Global MICE Congress: BRICS Edition пройдет в декабре в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.



"В Москве пройдет международная конференция Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Она состоится 16 и 17 декабря. Мероприятие объединит представителей индустрии делового туризма: специалистов профильных ведомств и ассоциаций, организаторов событий, отельеров и других спикеров", - цитирует портал заммэра Москвы Наталью Сергунину.



По ее словам, в конференции примут участие эксперты из девяти государств БРИКС, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию и Эфиопию. Они обсудят перспективы развития отрасли, поделятся опытом подготовки кадров и инструментами для увеличения делового турпотока.



Отмечается, что главной темой пленарного заседания первого дня станет укрепление партнерства и поиск современных форм сотрудничества между странами БРИКС.

Также в рамках конференции пройдут дискуссии, сессии, тренинг для профильных специалистов, бизнес-переговоры. Участники обсудят, в частности, новые технологические решения в сфере MICE, кадровые вопросы, рынок труда.





В свою очередь, организаторы мероприятия на его сайте сообщают, что «Участникам в лице российских и зарубежных организаторов мероприятий, представителей конгрессно-выстановных площадок, отелей, органов исполнительной власти, экспертов в сфере высоких технологий, маркетинга, HR и устойчивости будет предоставлена уникальная возможность не только обсудить вызовы и будущее отрасли, а также обменяться опытом и знаниями с коллегами, но и представить MICE-потенциал стран и регионов БРИКС, вдохновиться культурным потенциалом объединения и установить эффективные деловые контакты.

Meet Global MICE Congress второй год подряд, но уже в расширенном составе и с более насыщенной программой, выступит крупнейшим международным мероприятием в сфере MICE в России, став эффективной платформой для диалога стран БРИКС по вопросам развития отрасли».

/TOURBUS.RU