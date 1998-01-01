Новости АТОР: Ведущие туроператоры удивлены, что их назвали участниками нового проекта Инны Бельтюковой По словам туроператоров, никто из них не соглашался быть партнерами нового маркетплейса autlet.travel

Как мы сообщали ранее, в конце ноября бывшая владелица туроператоров «Инна Тур» и «Капитал Тур» Инна Бельтюкова провела в отеле The Carlton презентацию своего нового проекта - «маркетплейса туров со скидками». На презентации в качестве партнеров и поставщиков проекта были заявлены более 60 ведущих участников рынка. На странице «партнеров» на сайте маркетплейса были вывешены логотипы крупных туроператоров, в том числе PEGAS Touristik, Anex, Coral Travel, «Русский Экспресс» и «Онлайн Экспресс», «Интурист», FUN&SUN, Space Travel, PAC Group, АЛЕАН, Ambotis Holidays, ПАКС, TEZ Tour и других. При этом, как сообщает пресс-служба АТОР, для всех перечисленных компаний новость о том, что они являются «партнерами» нового маркетплейса, оказалась неожиданной, а для многих шокирующей. Как выяснилось, в PEGAS Touristik и Anex просто не нашли никаких следов договорных отношений с неким юрлицом ООО «Аутлет Тревел», официально контролирующим новый маркетплейс г-жи Бельтюковой. Никаких следов «партнерства» с ними, а также с еще одним крупнейшим туроператором, «Библио-Глобус», не обнаруживается и при изучении информации о турагенте «Аутлет Тревел» в едином федеральном реестре турагентов (ЕФРТА). У туроператора PAC Group агентский договор с этой компанией закончился в начале 2024 года, и договорных отношений с ней сейчас не существует. Туроператор FUN&SUN вечером 11 декабря также не нашел ООО «Аутлет Тревел» в списке своих агентств. Ряд других опрошенных туроператоров, присутствующих на сайте маркетплейса, заявили, что «партнерами проекта Инны Бельтюковой» и какого-либо «маркетплейса» они не являются. И никаких специальных скидок для проекта они, естественно, не давали. Но действительно, в разное время (начиная с 2023 года и в 2024 году) у них был заключен стандартный агентский договор с неким турагентством ООО «Аутлет Тревел», ничем не выделяющимся среди десятков и сотен других партнеров. У кого-то из туроператоров это агентство так и не сделало ни одного бронирования, у кого-то от него были заявки. У кого-то, как у PAC Group, действие договора уже закончилось, просто данные в ЕФРТ еще не обновились. При этом, отмечают в АТОР, никто из игроков туроператорского рынка, заключая в свое время этот договор с рядовым агентством, директором которого является Аскарова Е.А., не был намерен становиться «поставщиком маркетплейса туров со скидками» от Инны Бельтюковой: об этом им ничего известно не было. И о скидках на их туры – тоже. Специальных скидок для проекта никто не предоставлял. «У Coral Travel есть агентский договор с этой компанией. Но к нам не поступала информация о том, что наши туры предлагаются со скидками. Мы против скидок. В данный момент обсуждаем с коллегами этот вопрос», – рассказала Марина Макаркова, руководитель службы по связям общественностью этого туроператора. «Действительно, в нашей базе договоров есть такое турагентство, как и еще десятки тысяч партнеров. От него было ранее несколько бронирований. Но о том, что мы будем представлены на сайте «маркетплейса от Инны Бельтюковой» как «партнеры и поставщики» нас никто не уведомлял. Сейчас там наши туры представлены со скидкой, которая превышает комиссию этого турагента – они продаются в минус. Это не классические взаимоотношения туроператора и турагента, о таком мы не договаривались, поэтому будем расторгать договор с этим юрлицом», – сообщил енеральный директор Space Travel Артур Мурадян. «Договор с этим юрлицом мы заключили 2 месяца назад. Никакого партнерства там быть не может – мы не знали ни о каком «маркетплейсе», и не давали согласия на использование там нашего бренда. Так что будем расторгать договор с ними», – рассказал Виталий Стаматов, генеральный директор туроператора Ambotis Holidays. «Кейсом уже занимаются наши юристы. В августе этого года мы заключили договор с юрлицом «Аутлет Тревел», но не подозревали, что нас разместят на сайте как партнера «проекта Инны Бельтюковой». Мы будем настаивать, чтобы нас убрали с сайта этого проекта», – сообщила Анна Филатовская, PR-директор туроператора «Русский Экспресс». «Мы не партнеры маркетплейса Инны Бельтюковой и не хотим никоим образом быть связанным с этим проектом. Сейчас с этим вопросом разбираются наши юристы. Есть некий агент, который не уведомив нас, использует наш логотип и дает скидку туристу, превышающую их комиссионное вознаграждения. Но это не дает этому агенту право называть нас «партнерами маркетплейса», о котором мы даже не знали. В ближайшее время мы намерены в одностороннем порядке расторгнуть договор с турагентством, которое вдруг так себя повело», – говорит Любовь Чучмаева, директор по развитию туроператора ПАКС. Как резонно замечает коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах, «если делается маркетплейс, то для партнерства нужна интеграция с туроператором, а ее обсуждают отдельно, и это делается не в рамках стандартного агентского договора». У АЛЕАН такой интеграции с маркетплейсом Инны Бельтюковой нет. Даже логотип туроператора на сайте этого проекта стоит очень старый – то есть просто самовольно взятый «откуда-то из интернета» (такая же история с логотипами «Интуриста», ПАКС и еще ряда компаний). У других опрошенных туроператоров также никакой IT-интеграции с «маркетплейсом Инны Бельтюковой» не существует в природе. «Маркетплейс и специальные скидки – это совсем иная история, чем агентские отношения. Она требует отдельного вида договора, и мы такое не обсуждали», – подтверждает глава Space Tavel Артур Мурадян. В презентации проекта, который провела Инна Бельтюкова, фигурируют скидки на туры от известных туроператоров. Однако, как замечают участники рынка, указанные размеры скидок превышают комиссию агентства, являющегося юрлицом «маркетплейса», иногда – намного. Так как никаких специальных скидок никто из туроператоров для маркетплейса не предоставлял (что подтвердили редакции все опрошенные туроператоры) такое превышение размера скидки над размером комиссии – это «торговля в минус». При клике на логотип того или иного туроператора, якобы являющегося «партнером проекта», пользователь видит не его тур со скидками, а призыв купить «клубный абонемент» за 10 тысяч рублей и только потом увидеть скидки. Как отмечают также в АТОР, вчера днем с маркетплейса autlet.travel исчезли абсолютно все логотипы туроператоров в разделе «Туры», а раздел «Партнеры» с брендами туроператоров исчез как таковой. /TOURBUS.RU



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