Инна Бельтюкова представила свой новый проект

Как сообщается в пресс-релизе, полученном нашим порталом, 30 ноября в отеле The Carlton, Moscow состоялась церемония официального старта нового проекта autlet.travel.

Как утверждается в релизе, «Новый ресурс позволяет бронировать с максимальными скидками услуги основных российских и иностранных отелей, авиаперевозчиков, туроператоров, страховщиков и других компаний из индустрии путешествий.

На момент официального запуска проекта его поставщиками являются более 60 ведущих участников рынка, их численность продолжает расти».

Основатели проекта Инна и Игорь Бельтюковы хорошо известны в туристической среде благодаря ряду крупных туристических проектов, далеко не все из которых оказывались удачными.

Так, основанная в начале 90-х компания Бельтюковых «Инна тур» к началу 2000-х была не только ведущим туроператором, но и крупнейшим на рынке билетным консолидатором.

Как писало издание Forbes, “чтобы получить от авиакомпании льготную цену в Тунис или Париж, Бельтюковы брали на себя обязательства загружать туристами пустые и полупустые регулярные рейсы — например, ночные. Продажа билетов обеспечивала 70–80% выручки «Инна Тур», которая в 2000 году составила около $40 млн».

Однако в 2003 году начавшая испытывать серьезные финансовые трудности компания была продана структурам «Гута Банка», а Инна Бельтюкова объявила о создании новой крупной туроператорской компании «Капитал Тур».

Через семь лет, в ноябре 2010 года «Капитал Тур» остановил свою деятельность. На момент краха компании за границей находились 2,7 тыс. туристов, а путевки компании на будущие заезды купили ещё более 8 тыс. человек. На тот момент это было самое крупное банкротство со времени введения в российском туризме института фингарантий.

Затем Инна Бельтюкова вернулась в компанию «Инна Тур», где заняла пост главы совета директоров компании, а в 2014 году стало известно о привлечении ею до $200 тыс. на развитие сервиса Bookinna, который представили, как «российскую платформу динамического пакетирования (формирования индивидуальных туров) в онлайн-режиме» (сейчас сайт проекта book.inna.ru сообщает, что "страница не найдена").

Как сообщается в полученном нами документе, «Стратегия нового проекта предполагает выход на международный рынок. Представительство autlet.travel уже открыто в Казахстане, вскоре проект стартует на рынках Беларуси, Египта и Индии.

Поставщики предлагают пользователям autlet.travel дисконт до 50%. Они заинтересованы в наращивании прямых продаж при сохранении базовой маркетинговой политики. Это возможно именно на autlet.travel, поскольку маркетплейс является закрытой клубной системой, сохраняющей конфиденциальность предоставляемых скидок».

«Доступ на маркетплейс возможен только по персональной реферальной ссылке от действующего пользователя, при этом необходимо оплатить годовой абонемент стоимостью 10 000 рублей, что позволяет экономить десятки и даже сотни тысяч рублей в течение года.

Важная составляющая маркетинговой модели autlet.travel – наличие реферальной программы, позволяющей пользователям получать прогрессивную выгоду, привлекая новых клиентов. Среди реферальных партнеров проекта - известные артисты, трэвел-блогеры, которые успешно и с выгодой для себя продвигают маркетплейс в соцсетях», - сообщается также в пресс-релизе.

«Инна и Игорь Бельтюковы считают своей жизненной миссией сделать туризм доступными для максимально широких слоев населения. По их замыслу, autlet.travel позволит миллионам людей путешествовать чаще», - говорится в заключительной части пресс-релиза.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено организаторами проекта