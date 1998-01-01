Группа «Мантера» откроет 25 декабря в Сочи крупнейший курортный кластер

На площади свыше 100 тыс. кв. м разместятся отель Mantera Supreme 5* на 400 номеров, парк "Музыкальный сад", конференц-центр и резиденции

Курортный кластер площадью свыше 100 тыс. кв. м заработает в Сочи в конце декабря, когда откроется пятизвездочный отель Mantera Supreme на 400 номеров, сообщает пресс-служба группы "Мантера".

"В конце декабря в Сочи откроется крупнейший на юге России туристический кластер, включающий парк "Музыкальный сад", конференц-центр, аллею с досуговыми объектами и поликлиникой, гостиницы.

Завершающим элементом туркластера станет открытие 25 декабря комплекса с пятизвездочным отелем Mantera Supreme и резиденциями. Последние объекты обеспечат рабочими местами около 1 тыс. человек, проживающих в регионе", - говорится в сообщении.



Как отметили в компании, отель расположен возле Олимпийского парка на первой береговой линии и реализован в формате морского города с парком, бассейнами, гастрономическими и другими пространствами для отдыха и развлечения туристов.

"Курортный комплекс станет не только архитектурной доминантой всей Имеретинской низменности, но и одним из крупнейших работодателей в сфере гостеприимства, который выступает драйвером развития туризма на территории", - считает генеральный директор группы "Мантера" Вадим Трукшин.



Как уточнили в группе "Мантера", создание гостиничного комплекса в новом туркластере было частично профинансировано в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", на это было выделено более 6 млрд рублей.

Как сообщила нам ранее руководитель пресс-службы группы компаний Лариса Аханова, общая площадь Mantera Supreme 5* (на фото) составит 51 700 кв. м, для проживания будут доступны 400 номеров и 319 резиденций.

Главным акцентом номерного фонда станет видовой панорамный пентхаус площадью 215 кв. м с собственным бассейном и персональным консьержем.

Архитектурный облик гостиницы будет гармонично вписан в прибрежную полосу Имеретинской низменности: просторные террасы, расположенные на крыше, пляжный клуб позволят насладиться великолепными видами Черного моря.

Отельная инфраструктура предполагает 11 бассейнов: 10 открытых, включая три, расположенных на крыше, и один закрытый. Все бассейны с морской водой.

Также запланирован многофункциональный конгресс-центр, способный вместить до 1200 человек единовременно.

Кроме того, новый отель также предложит 13 точек питания с различными концепциями. Это рестораны итальянской и высокой кухни, Rooftop бар, авторская кофейня, бары в лобби и у бассейна, представительская гостиная.

Напомним, что на прошедшей на прошлой неделе в столице церемонии награждения лидеров интустрии делового туризма Russian Business Travel & MICE Award 2024, лучшей конгрессной гостиницей России категории 5* был признан отель Mantera Resort&Congress, федеральная территория Сириус

Кроме того, победа в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки» досталась сразу двум знаковым объектам Краснодарского края, управляемым группой Manterа – «Казино Сочи» и тематическому парку развлечений «Сочи Парк».



Также, в рамках премии Russian Business Travel & MICE Award 2024 лучшей площадкой для мероприятий среди объектов промышленности стала винодельня «Шато де Талю» в Геленджике, входящая в группу «Мантера».

/TOURBUS.RU