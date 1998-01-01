Новости 15 лет создаем территорию MICE вместе! В Москве в 15-й раз вручены престижные награды Russian Business Travel&MICE Award

Шестого декабря в Москве в 15-й раз были вручены награды Премии Russian Business Travel&MICE Award. Более 360 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из всех 8-ми федеральных округов в течение полугода вели борьбу за престижную награду. В столичном отеле Азимут «Олимпик» чествовали победителей и лауреатов ведущей национальной отраслевой премии Russian Business Travel & MICE Award. Гостями яркой церемонии стали более 400 представителей власти, бизнеса, корпоративных заказчиков мероприятий и деловых поездок. Примечательно, что впервые статуэтки MICE Award были вручены 20 сентября 2010 года в том же отеле и том же самом зале, как и в нынешнем юбилейном году. По отзывам участников, церемония награждения была яркой, динамичной и масштабной – под стать юбилейной дате. Во многом это заслуга профессиональных телеведущих – Ирины Пудовой (трэвел-журналист, медиа-технолог) и Дениса Горшкова (ведущий телеканала РБК). Гости церемонии активно поддерживали своих партнеров и коллег, без устали аплодировали победителям и лауреатам, ярким, самобытным музыкальным номерам «артиста-бунтаря» Александра Пугачева, известного своим техно-рейвом на Северном полюсе. Деловая программа для гостей церемонии была подготовлена Комитетом по туризму города Москвы. Она включала знакомство со старой Москвой и интересными MICE-локациями столицы – самым популярным павильоном в период проведения выставки-Форума «Россия» - «АТОМ» и Музеем Гаража особого назначения на ВДНХ. За 15 лет существования Премия Russian Business Travel & MICE Award стала наиболее престижным мероприятием рынка событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков российского рынка делового туризма и MICE-индустрии. Одна из важных целей премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Все больше территорий активно используют площадку премии для собственного развития и продвижения достижений. Учредители премии RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес» и АНО «Проектный офис МICE» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и АНО «Национальные приоритеты». Партнер в Республике Беларусь – Республиканский Союз Туриндустрии (Беларусь), город-партнер Пермь. Партнер в странах ЕАЭС – коммуникационная группа «Молекула». Информационным партнером выступает медиахолдинг «Комсомольская правда». Партнерами премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, коммуникационная группа МОЛЕКУЛА и международная выставка «Интурмаркет», проект «Винные дороги России». Награды были вручены в 17-ти основных номинациях, представляющих различные сегменты рынка MICE и бизнес-туризма: объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отели и рестораны, деловые центры, спортивные объекты, альтернативные площадки для мероприятий, всесезонные курорты, объекты культуры, промышленности, винодельческие хозяйства, агентства делового туризма, а также компании-организаторы конференций и инсентив-программ. Традиционно география соискателей на MICE Award охватила практически все регионы страны – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Острая конкурентная борьба в этом году отмечена практически во всех номинациях. В ходе открытого онлайн-голосования за претендентов на MICE Award-2024 было подано более 900 тысяч голосов! В юбилейный сезон Премия расширила границы и пригласила к участию компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Впервые были награждены журналисты/блогеры, пишущие на тему уникальных возможностей регионов – это то, что в дальнейшем можно использовать при выборе места проведения мероприятия. В партнерстве с проектом «Винные дороги России» были вручены награды в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры виноделия». Премия впервые состоялась в 2010 году и стала ежегодным мероприятием. Увеличивалось количество номинаций (до 17), номинированных компаний (до 420 номинантов из всех субъектов РФ) и участников, голосующих за номинантов на официальной портале премии mice-award.ru (до 2 млн интернет-голосований). Расширялся круг партнеров и спонсоров, поддерживающих премию. С 2019 года окончательный выбор победителей и лауреатов остается за экспертами. В составе экспертного совета больше 100 признанных профессионалов рынка MICE&BT. Такой двухступенчатый механизм определения лучших действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград. Традиция проведения заключительного этапа RBT&MA не в Москве, а в регионах России, ведёт отсчёт с 2021 года. Знаковое для рынка событие радушно принимали Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург. В этих городах также проводились крупные форумы, в рамках Всероссийского Дня делового туризма «Дня MICE». В разные годы поддержку проекту оказывали Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, СПБ ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Министерство курортов и туризма Республики Крым, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области, Правительство Самарской области, Министерство культуры Самарской области, Министерство экономического развития Ростовской области, Торгово-промышленная палата Ростовской области, Министерство туризма Тверской области и др. За годы существования премии в ней приняло участие более 6000 тысяч компаний, объединений, ассоциаций. Как подчеркивает организатор RBT&MA Наталья Евневич, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», лауреат премии Правительства России в области туризма за 2023 год, «MICE Award – старейшая и единственная отраслевая награда, которая никогда не носила коммерческий характер. Причины успешности проекта заложены в открытости онлайн-голосования и в двухступенчатой системе определения лучших. На финальном этапе к выбору лауреатов и победителей подключается расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 признанных профессионалов рынка». Генеральный директор медиахолдинга «Турбизнес» и сооснователь RBT&MA, лауреат премии Правительства России в области туризма за 2023 год Иван Калашников отмечает: «За прошедшие 15 лет премия стала значимым и ярким явлением на нашем рынке. Когда встречаешь золотую или серебряную статуэтку награды в офисах ведущих российских MICE-компаний, в лобби лучших отелей, конгресс-центров, в конвеншен-бюро, в ТИЦах, в самых разных городах России, понимаешь, что награда стала действительно престижной и по-настоящему всероссийской!» Победители и лауреаты премии RBT&MA-2024

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