Новости Туроператоры: Встреча с послом Мексики была позитивной В пятницу посол Мексики и туроператоры обсудили проблему заметно увеличившегося числа запретов на въезд в страну россиян

По информации пресс-службы РСТ, в пятницу 6 декабря в посольстве Мексики в Москве состоялась встреча российских туроператоров с послом Эдуардо Вильегасом Мехиасом. На ней обсуждались возможности предотвращения запретов на въезд российских туристов, прибывающих в Мексику. Как мы сообщали ранее, руководители ведущих российских туркомпаний направили дипломату коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к документам россиян, планирующих путешествия в эту страну. По словам туроператоров, число отказов во въезде российским гражданам, посещающим Мексику с целью туризма, достигло 10% от общего турпотока. Итоги встречи, сообщили в РСТ, туроператоры оценивают позитивно: общение прошло в дружественной обстановке, посол внимательно выслушал все вопросы и пожелания, поделился своим видением ситуации и внес ряд предложений. Как рассказали участники встречи, дипломат согласен, что сложившаяся на границе с Мексикой ситуация вызывает беспокойство, в связи с чем потребуется совместно выработать список документов, которые туроператоры могли бы выдавать туристам и агентам. В то же время пока никаких формальных изменений в этом списке не произошло: по-прежнему в Мексику можно ехать с электронным разрешением, действующим шенгеном, визой США, Японии или мексиканской визой, проставленной в паспорт. По словам посла, если туристов не пускают в страну, дело не в гражданстве, а что-то не в порядке с документами или миграционные власти видят, что люди прилетели явно не с целью туризма. Он предложил совместно с туроператорами разработать рекомендации по ответам сотрудникам миграционной службы. Основные вопросы, с которыми сталкиваются туристы на границе, связаны с уточнением цели и сроков поездки, места проживания, оплатой расходов в поездке, обратным вылетом из Мексики, родом деятельности и наличием работы, местом проживания в России. Собеседование проходит на испанском языке. В ближайшее время Эруардо Вильего Мехиас встретится в Мексике с главой миграционных властей, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Он пообещал уведомить российских туроператоров о результатах. Резюмируя, можно сказать, что не стоит бояться прохождения границы и из-за этого откладывать поездку. Важно, чтобы все документы были в порядке, а на интервью турист мог внятно ответить – куда и зачем он прилетел. Коммерческий директор компании «Интурист» Филипп Обручев-Миронов считает, что встреча дала надежду на уточнение действительных причин недопуска туристов в Мексику. «Сейчас в силу разных причин россияне, у которых имеются все необходимые документы со стороны туроператора, зачастую не имеют возможности даже понять, почему их не впускают в страну. Необходимо решить вопрос с доступом туроператоров и принимающей стороны к организованным туристам, застрявшим на границе и попавшим под подозрение у миграционных служб. Это наши туристы, у них проплачены отели, страховки и наземные услуги, мы должны хотя бы иметь возможность помочь им информационно», - подчеркнул эксперт. Как отметила специалист по направлению компании ITM group Екатерина Акинина, Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил, что граждан многих стран, например, Азербайджана, Армении, Румынии, Боливии, не впускают в Мексику даже чаще, чем россиян. «В целом беседа произвела положительное впечатление: посол выслушал каждого, ответил на все вопросы. Отметил, что за последние три года число россиян, путешествующих в Мексику, снизилось, а количество отказов во въезде действительно увеличилось. Наметили совместные пути решения вопросов. Очень надеюсь, что это поможет улучшить ситуацию с въездом российских туристов на территорию Мексики», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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