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02 декабря
Туроператоры просят посла Мексики разъяснить причину участившихся случаев депортации туристов
Случаи отказов россиянам во въезде в Мексику достигают уже 10% от всего турпотока
Четырнадцать российских туроператоров направили коллективное обращение послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мегиасу с просьбой разъяснить требования к планирующим поездку в страну россиянам из-за участившихся случаев депортации туристов, сообщает cегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии.
Случаи отказов россиянам во въезде количество которых, по данным туркомпаний, достигла 10% потока.
Подписи под обращением поставили руководители компаний «Арт-Тур», «Русский Экспресс», «Карибский клуб», ITM group, «Интурист», ICS Travel, «Квинта тур», ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, «Миракль», «Веселый ветер», «Ванд», «Свои люди».
"К сожалению, участились случаи, когда в Мексику не пускают людей, прилетающих с оплаченными турами, подтвержденными бронями гостиниц, обратными билетами и другими необходимыми документами. Мы не можем быть уверены, что наши клиенты пройдут границу. Сейчас наступает высокий сезон, и мы хотим максимально обезопасить своих туристов от подобных происшествий", - рассказала директор по туризму компании "Карибский клуб" Лада Попело.
Причем мексиканские пограничники, решив проверить туриста, могут просто позвонить в указанный в ваучере отель и спросить первого попавшегося сотрудника, есть ли бронь.
Но сотрудник может не владеть информацией или фамилия туриста окажется сложной для произношения. Насколько я знаю, процент отказов уже достигает 10%, это очень много", - подчеркнула г-жа Попело.
Видимо, потому что поехали всей семьей. А неделю назад отправила туда туристов – прошли нормально, без вопросов. В целом ситуация начала обостряться еще полгода назад", - рассказала глава профильного отдела компании Ирина Овчинникова.
К тому же собеседование проводится на английском языке, чаще всего через Google-переводчик, поэтому возможно элементарное недопонимание", - уточнила Овчинникова.
Сейчас сразу предупреждаем туристов, что они рискуют не пройти границу", - пояснила она.
Как сообщили в свою очередь сегодня в АТОР, "Обращение туроператоров уже получено посольством Мексики в РФ. Как стало известно, посол готов принять туроператоров для беседы в самые ближайшие дни. Но без участия в этом процессе СМИ".
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