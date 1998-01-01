Новости Голодовка россиян на круизном лайнере SH Diana завершилась примирением Туристы протестовали против отмены захода судна в Антарктиду

Как сообщает РТС, круизное судно SH Diana компании Swan Hellenic (на фото), совершавшее 21-дневный круиз из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина), 1 декабря прибыло в конечный пункт назначения. Как мы сообщали ранее, за семь дней до этого на судне была выявлена неисправность, замедлившая его скорость, что не позволило бы прибыть в Ушуайю к плановой дате окончания круиза. Экипажем было принято решение сократить маршрут круиза на четыре дня. В результате туристы – 174 пассажира из Китая, России и Великобритании – побывали на острове Южная Георгия, но в Антарктиду так и не попали. Компания предложила два варианта компенсации: выплату 50% стоимости круиза или сертификат на 65% стоимости будущего круиза. Трое из 20 находившихся на борту россиян – молодая пара из Екатеринбурга и девушка из Волгограда – не согласились с предложением и в знак протеста объявили голодовку. По информации, полученной от капитана судна, два дня назад одна из россиянок, выражавших несогласие с принятым решением, вышла из голодовки. В Ушуайе пассажирам предложили ряд дополнительных услуг, включая ежедневные экскурсии. «Пассажиры продолжат пользоваться удобствами судна с момента прибытия в Ушуайю до вылета домой. К их услугам рестораны, бары и лаунжи, библиотека, открытый бассейн, спа-зона, тренажерный зал, сауна. Организуются ежедневные экскурсии. 3 декабря по расписанию Swan Hellеnic доставит всех гостей чартерным рейсом в Буэнос-Айрес для регистрации на международные авиарейсы. Мы уверены, что пассажиры, вначале отреагировавшие слишком эмоционально, дома примут взвешенное решение. Кстати, многие уже забронировали круизы Swan Hellenic на будущий год, воспользовавшись полученным сертификатом», – сообщила директор по развитию Swan Hellenic в России Юлия Дмитриева. Она подчеркнула, что капитан в эти дни, как и в случае любой нештатной ситуации, действовал строго согласно международным стандартам и регламентам, предписывающим, прежде всего, принять все меры для обеспечения безопасности пассажиров. Россиянка Наталья Литвинова вышла из пятидневного голодания, не добившись пересмотра компенсации за прерванный круиз. «Впереди у меня еще месячное путешествие по Южной Америке. Сейчас мне надо восстановить силы», – сказала она, разместив видео в одном из мессенджеров. Пассажирка планировала добиваться желаемой компенсации через суд. Однако позже поступила информация, что туристка также достигла соглашения со Swan Hellenic на устроивших ее условиях. По словам находящегося на лайнере SH Diana генерального директора компании ITM group Константина Малькова, в субботу 30 ноября неожиданно с протестом выступили китайские туристы, устроив пикет на лестнице и мешая проходу других пассажиров. «Они записывали протестные видео, при этом лица старались скрывать», – уточнил он. Г-н Мальков отправился в Антарктиду, рассчитывая там «один раз в жизни» отпраздновать день рождения, тем более что у него юбилей – 50 лет. Конечно, он сожалеет, что это не получилось, тем не менее считает, что в форс-мажорной ситуации капитан принял правильное решение. «Учитывая, что надо было проходить пролив Дрейка, где постоянные шторма, нам, возможно, даже спасли жизнь», – сказал Константин Мальков. Он также отметил великолепный сервис на лайнере, включая питание. Вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов так прокомментировал ситуацию: «Конечно, обидно купить осень дорогой круиз в Антарктиду и, в итоге, туда не попасть. Но компания Swan Hellenic сделала довольно неплохое предложение – с учетом того, что две стоянки по маршруту уже состоялись, а также была добавлена экскурсионная программа в Ушуайе.». /TOURBUS.RU

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