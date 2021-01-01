Новости The Times: Российские туристы не попали в Антарктиду и объявили голодовку Круизный лайнер Diana компании Swan Hellenic из-за отказа одного из двигателей отменил запланированное посещение Антарктиды

Российские пассажиры круизного лайнера Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку после того, как из-за отказа одного из двигателей судно отменило запланированные по программе круиза заходы в Антарктиде, сообщают сегодня британская газета The Times и «Интерфакс». Лайнер отправился 13 ноября из порта Кейптауна в Южной Африке в 20-дневный круиз в Южную Америку. На борту – около 170 пассажиров, в том числе российских. Из-за поломки привода винта был отменен заход в порт острова Южная Джорджия и все стоянки у побережья Антарктиды. Судно идет со скоростью около 11 км/ч в порт Ушуайя на южной оконечности южноамериканского континента, там на борт поднимутся техники, которые будут устранять поломку. Лайнеру Diana всего год, он был построен в Финляндии.



Компания предложила пассажирам 50% возврат средств либо 65% скидки на следующий круиз в течение двух лет, а также бесплатные экскурсии в Ушуайе после прибытия в порт, однако те сочли это недостаточной компенсацией. Как уточняет издание, группа российских туристов объявила голодовку, заявляя, что компания "испортила отпуск всей жизни". Они требуют полного возврата денег за круиз. Один из пассажиров сказал изданию, что компания должна предложить больше, чтобы успокоить недовольных клиентов. "Мы расстроены и разочарованы тем, что это путешествие было прервано при таких обстоятельствах. Для большинства из нас это первый визит в Антарктиду, а для многих – потенциально последняя возможность. Некоторые гости – пожилые люди, инвалиды. Для многих из нас посещение Антарктиды находится в списке желаний, которые мы хотим осуществить до смерти или инвалидности", - говорится в письме пассажиров круизной компании.



Стоимость путешествия составила от 7 до 10 тыс. фунтов (около 900 тыс. - 1,3 млн рублей). Круизы, во время которых лайнер перегоняется на зимний или летний сезоны для работы в другом полушарии, стоят дешевле, поскольку пассажиры проводят больше времени в море и реже сходят на берег. Гендиректор компании Swan Hellenic Андреа Зито заявил, что предложение, сделанное пассажирам, превышает установленное законом требование на 30%. Многие пассажиры, по его словам, уже приняли предложение, а некоторые уже перебронировали билеты. Но часть гостей, по его утверждению,стали пытаться получить более высокую компенсацию за счет давления на персонал судна и распространения информации в СМИ. Как сообщает, в свою очередь, сегодня портал MSK1.ru, одна из туристок, Наталья Литвинова, рассказала, что “мечтала об антарктическом круизе в течение 8 лет и потратила на поездку в общей сумме около миллиона рублей” (цена за половину каюты и билеты из Волгограда в Кейптаун, откуда отправился круизный лайнер). Но вернуть Наталье хотят меньше половины стоимости круиза. Из-за этого она с другими пассажирами объявила голодовку. В качестве компенсации Наталье и другим пассажирам предложили выплатить $3000 (при стоимости круиза в $6400). «Сейчас у них самый дешевый круиз в Антарктиду стоит $10 000. Три тысячи — это просто какая-то необоснованная подачка нам. Во вторник вечером я объявила голодовку — до настоящего времени не пью и не ем. И сижу возле ресепшена с плакатами объявляющими о голодовке в ответ на предложение компании Swan Hellenic», — заявила Наталья. /TOURBUS.RU

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