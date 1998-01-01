ГК Sotrans вложит в cобственную туркомпанию 4 млрд рублей

ГК Sotrans открыла туристическую компанию для организации автобусных экскурсий как на территории России, так и в страны СНГ, сообщает пресс-служба компании.

Sotrans Travel сосредоточится на развитии внутреннего, делового и образовательного туризма. Компания будет заниматься организацией однодневных и многодневных экскурсий, а также организацией иных туристических поездок, включая бронирование рейсов, отелей, экскурсий и питания.



"По оценкам, в перспективе 3 лет компания планирует увеличить собственный автопарк почти в 6 раз - с 60 до 350 туристических автобусов Golden Dragon. Объем инвестиции в развитие туристического направления компании составит 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Помимо Петербурга, компания также планирует открыть офисы в Москве и Сочи. В планах у туристического подразделения компании на 2025 год - перевезти в рамках экскурсионного обслуживания не менее 100 тыс. туристов.



В настоящее время компания уже открыла продажи одно- и двухдневных туров из Санкт-Петербурга в Выборг, Псков, Тихвин, Ивангород, Великий Новгород, Валдай, горный парк Рускеала, южную часть Карелии, а также исторические пригороды Санкт-Петербурга.

Вторым этапом компания запустит продажу многодневных туров в Ржев, Тверь, Псков, Самару, Нижний Новгород, города Золотого кольца России, города Белоруссии.



"Sotrans работал над созданием собственной туристической компании с начала 2024 года, запустив направление автобусных пассажирских перевозок. За это время было перевезено более 100 тыс. клиентов, что послужило стимулом к созданию собственной туристической компании", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора Sotrans Travel Ольги Ойгензихт.



Как мы сообщали ранее, в этом году компания запустила автобусные пассажирские перевозки в Петербурге и Ленинградской области, заявила о планах запустить рейсы из Петербурга в Москву, Ростов, Великий Новгород, Псков и Минск.

Основными направлениями деятельности ГК Sotrans являются автомобильные грузоперевозки, логистика, производство полуприцепной техники, а также финансовые услуги.

/TOURBUS.RU