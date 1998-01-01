Туроператоры: Снижения спроса на Шри-Ланку нет, обстановка спокойная

Ранее Генконсульство РФ на Шри-Ланке предупредило туристов о террористической опасности на юго-востоке страны

Как мы сообщали ранее, Генконсульство России на Шри-Ланке 23 октября рекомендовало российским туристам избегать мест массового скопления людей из-за террористической опасности для туристов на курорте Аругам Бэй на юго-востоке страны, о котором ранее заявила полиция острова.

Между тем, как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, туроператоры не отмечают сколько-нибудь заметной реакции российских туристов на предупреждение сначала властей Шри-Ланки, а затем генконсульства России в этой стране о возможных терактах на юго-восточном побережье острова, в курортной зоне Аругам Бэй.

По данным компаний, предупреждение касалось, в первую очередь, серферов из Израиля, которые часто отдыхают на этом курорте, и уже отменено в связи с арестом подозреваемых.

«Я сейчас нахожусь на Шри-Ланке, и не только туристы, но и местные жители даже не слышали об этом. Туристы спокойно отдыхают, ланкийцы воодушевлены результатом недавних президентских выборов – выиграла социалистическая партия, ожидают больших перемен к лучшему.

Настроение у всех приподнятое, туристические автобусы полные, некоторые отели, хотя только самое начало сезона, уже на «стоп-сейлах», – сообщил генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Он также считает, что заявление российского посольства на спрос не повлияло. Бронировать направление продолжают в прежнем темпе, прирост зимних объемов к показателям прошлого года, по предварительной оценке, составляет 20%.

«30 октября стартует чартерная программа Azur Air на Шри-Ланку и уже понятно, что, как и год назад, из-за высокого спроса между туроператорами будет идти борьба за места», – добавил эксперт.

Как отметила заместитель генерального директора туроператора «Пакс» Любовь Чучмаева, на следующий день после объявления о возможности терактов местная принимающая компания прислала документ, в котором сообщалось, что «Министерство обороны Шри-Ланки приняло необходимые меры для обеспечения безопасности туристов во всех районах страны – и тех, кто сейчас находится на Шри-Ланке, и тех, кто планирует свои визиты».

«Аругам Бей находится в удалении от экскурсионных маршрутов и пляжных курортов. На Шри-Ланке спокойная обстановка, каких-либо причин для тревоги нет. Ситуация находится под контролем местных властей», – сказала она.

Эксперт также отметила, что за прошедшие после предупреждения дипломатов дни не поступало ни одного отказа от тура.

«В первый день была пара звонки от агентов – просто уточняли обстановку на острове. Снижения спроса не наблюдаем, направление продается ровно», – расссказала она.

Напомним, что 2023 году на Шри-Ланке отдохнули рекордные 200 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU



