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06 июня
Туроператоры: Спрос на летний отдых в Тунисе резко снизился

Причина — отсутствие прямых рейсов и заметный рост цен


 

По данным группы компаний «Слетать.ру», уровень спроса на туры в Тунис с летними датами заездов сегодня практически в семь раз ниже, чем в аналогичный период годом ранее. Направление опустилось с десятого на двадцатое место в рейтинге самых популярных стран, - сообщает сегодня РСТ.

 

В компании «Интурист» падение спроса оценивают в 70% и связывают с неясными перспективами прямых рейсов.

«Тунис находится на 20-м месте по уровню спроса на лето у клиентов «Слетать.ру». Год назад в это же время направление занимало 10 строку. На спрос повлияло сокращение объемов полетных программ в страну, а также повышение уровня среднего чека и наличие более доступных по логистике альтернатив с таким же или более низким средним чеком», – пояснила PR-менеджер компании Анжелика Михновец.

По ее словам, средний чек тура в Тунис увеличился на 21% и составляет до 244 тыс. рублей на человека.

 

«К сожалению, в этом году налицо заметный спад, Тунис бронируют на 70% меньше по сравнению с прошлогодними показателями», – подтвердил тенденцию коммерческий директор компании «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Он добавил, что запросов на направление традиционно много, однако все упирается в неясность с прямыми рейсами Nouvelair Tunisie из Москвы в Монастир.

Они должны были быть запущены еще в начале апреля, но старт программы несколько раз переносился. В 2023 году рейсы в Монастир выполнялись, но тоже часто переносились.

 

«С одной стороны, у людей нет уверенности, что прямой рейс состоится, поэтому многие ждут первого полета. А туристы, потенциально готовые лететь даже стыковочными рейсами, к примеру через Алжир, Египет, Турцию, ОАЭ, также пребывают в нерешительности: прямая перевозка куда выгоднее, чем с пересадкой.

При этом тунисские отели ждать граждан нашей страны не готовы, им приходится отдавать наиболее популярные варианты размещения, законтрактованные под квоты для российского рынка, коллегам из Западной Европы и туристам из стран Передней Азии», – подчеркнул г-н Обручев-Миронов.

 

«До пандемии в Тунис летом прилетали самолеты из 10 российских городов и в сознании многих россиян сохранилось воспоминание о доступном отдыхе на средиземноморском побережье», – заметил Филипп Обручев-Миронов.

 

Как расссказала директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская, в отсутствие прямых регулярных и чартерных рейсов оператор выставляет туры в Тунис без перелета.

«Спрос на направление невысокий по сравнению с доковидным периодом, но в этом году запросов стало чуть больше. Сезон только начался, сложно определить, каким он будет по всему лету.

Обычно туристы выбирают Хаммамет и Сус, реже – Монастир, поскольку курорт расположен дальше от аэропорта. Когда были прямые перелеты, туристы часто летали в Тунис на 3-4 дня. Сейчас это практически не встречается, по большей части речь идет о турах от 7 ночей и более», – уточнила эксперт.

  

Как напоминают эксперты РСТ, до пандемии Тунис был одним из самых популярных направлений летнего отдыха россиян. В 2019 году, когда в страну летали чартерные рейсы, в Тунисе отдохнуло более 550 тыс. российских туристов, а общее число иностранных путешественников в стране приблизилось к 10 млн.

В 2023 году, по данным Погранслужбы ФСБ, турпоток составил 16 тыс. человек, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

 
Фото: piqsels.com


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