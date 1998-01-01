Туроператоры: Первые рейсы в Тунис из Москвы и Петербурга загружены почти на 100%

Рейсы, которые ставятся совместно с туроператорами «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс», начнутся 7 и 8 апреля

Первые рейсы тунисского перевозчика Nouvelair в Монастир, поставленные совместно с туроператорами «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс», почти загружены. На вылеты из Москвы 8 апреля и из Петербурга 7 апреля осталось менее 10% мест, сообщает сегодня РСТ со ссылкой на туроператоров.

Ведущий менеджер компании «Гранд Экспресс» Наталья Пустовалова напомнила, что Nouvelair из года в год выступает постоянным партнером обоих туроператоров. Полетная программа начинается с двух рейсов в неделю в Монастир: из Москвы по средам и субботам, из Санкт-Петербурга по вторникам и пятницам.

После 15 мая планируется расширение – предварительно до трех рейсов в неделю из каждого города. Также с 15 июня появится по одному дополнительному рейсу из Москвы и Санкт-Петербурга в столичный аэропорт «Тунис – Картаж».

«Как и раньше, продолжительность перелета составляет 4 часа 15 минут. Время вылетов из России очень удобное – в районе 3 утра, в Тунисе туристы будут уже в 5 утра по местному времени. Обратные вылеты поставлены на 18 часов, полдня еще можно провести на пляже», – рассказала г-жа Пустовалова.

«Продажи туров на самолетах Nouvelair стартовали очень активно, полетная программа пока заявлена до Нового года. Дальше посмотрим по спросу. Первые вылеты почти загружены, остальные апрельские рейсы проданы на две трети, а вот по некоторым датам июня осталось не более 10-15% свободных кресел. Бронируют с хорошей глубиной, вплоть до середины октября», – сообщил генеральный директор питерской компании «Экспресс тур» Хатем Амами.

По словам Натальи Пустоваловой, «в этом году загрузка на лето уже очень высокая, потому что в Тунис собираются не только россияне, но и вся Европа. Знаю, что некоторые агенты предпочитают подождать, пока взлетят самолеты, но мы этого делать не рекомендуем, так как отели хорошего уровня уже встают на «стопы». Возможно, акция раннего бронирования и продлится, но далеко не по всем отелям», – заметила она.

Во многих гостиницах на тунисских курортах прошла реновация – полная или частичная. К лету номерной фонд пополнится за счет появления первого в стране объекта цепочки Hilton – 16 июня в Монастире откроется Hilton Skanes Monastir 5*.

Среди экскурсий, по словам туроператоров, популярны поездки в Карфаген и пустыню Сахара, посещение римских развалин в Дугге, Бизерты – «Венеции Северной Африки», парка «Аль-Захра» с поселением берберов, тематического зоопарка «Фригия», морской круиз на пиратском корабле и другие.

Г-жа Пустовалова также напомнила, что на территории страны не действует российская платежная система «Мир», с собой необходимо брать наличные доллары или евро.

«Без декларации можно ввозить 10 тысяч долларов, а вот обратно вывозить порядка полутора тысяч. Поэтому лучше еще на въезде задекларировать всю сумму, даже если вы ее не потратите, зато вывезете без проблем», – сообщила эксперт.

Представитель министерства туризма и ремесел Туниса в РФ и СНГ Нежи Гуидер ранее напомнил, что в 2019 году количество российских туристов в стране составило порядка 630 тысяч.

«Россия остается первым рынком по числу ночевок, объему заказанных экскурсий и программ талассотерапии. Нашей задачей я считаю возвращение к допандемийным цифрам въезда из России в этом и следующем году», – заявил он.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

