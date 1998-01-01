Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
30 октября
Комитет по развитию туризма С-Петербурга возглавил Евгений Панкевич

Евгений Панкевич уже руководил туристическим ведомством Северной столицы в 2018-20 гг.


 Picture background

    

Комитет по туризму Санкт-Петербурга возглавил Евгений Панкевич, ранее он занимал должность первого заместителя председателя, сообщает пресс-служба городской администрации .
"С 29 октября на должность председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга назначен Евгений Панкевич", - говорится в сообщении.
Уточняется, что губернатор Александр Беглов объявил о назначении на рабочем совещании с членами городского правительства. Постановление уже подписано.
Напомним, что кресло председателя комитета по развитию туризма освободилось еще в мае после неожиданного ухода с этой должности Сергея Корнеева.

Тогда же появилась информация о том, что пост главы Комитета займет г-н Панкевич, однако произошло это только сейчас.

  

По информации СМИ, Евгений Панкевич в 2012–2016 годах работал замдиректора музея А.В. Суворова, затем до 2018 года возглавлял ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а после занимал должность замглавы администрации Московского района. В июне 2018 года был назначен председателем комитета по развитию туризма, на этой должности он проработал до 2020 года.

В сентябре 2020 года Евгений Панкевич возглавил «Пискаревское мемориальное кладбище», где работал до настоящего времени.

Ометим также, что отец Евгения Панкевича Виктор — бывший глава Горизбиркома. С июня 2023 года он — начальник управления делами администрации губернатора Санкт-Петербурга.

 

Ранее в Ассоциации туроператоров отмечали, что «За время своей работы г-н Панкевич осуществил ряд важнейших проектов для привлечения туристов в Санкт-Петербург, в частности, был запущен проект службы помощи туристам «Askme Spb» (2017), который был очень востребован во время проведения Чемпионата мира 

В 2019 году в Северной столице прошла генеральная ассамблея UNWTO, аэропорт Пулково получил седьмую степень свободы воздуха, а Петербург одним из первых в России внедрил электронную визу.

Также была проведена большая работа по развитию нишевого туризма в Петербурге – конгрессного, медицинского, событийного, кинотуризма. Санкт-Петербург получил туристический метабренд».


«По отзывам участников петербургского туррынка, Евгений Панкевич – прогрессивный, умный, открытый и современный руководитель, открытый к новым форматам», - сообщили также в  АТОР.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 