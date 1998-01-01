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Комитет по развитию туризма С-Петербурга возглавил Евгений Панкевич

Евгений Панкевич уже руководил туристическим ведомством Северной столицы в 2018-20 гг.

Комитет по туризму Санкт-Петербурга возглавил Евгений Панкевич, ранее он занимал должность первого заместителя председателя, сообщает пресс-служба городской администрации .

"С 29 октября на должность председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга назначен Евгений Панкевич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что губернатор Александр Беглов объявил о назначении на рабочем совещании с членами городского правительства. Постановление уже подписано.

Напомним, что кресло председателя комитета по развитию туризма освободилось еще в мае после неожиданного ухода с этой должности Сергея Корнеева.

Тогда же появилась информация о том, что пост главы Комитета займет г-н Панкевич, однако произошло это только сейчас.

По информации СМИ, Евгений Панкевич в 2012–2016 годах работал замдиректора музея А.В. Суворова, затем до 2018 года возглавлял ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а после занимал должность замглавы администрации Московского района. В июне 2018 года был назначен председателем комитета по развитию туризма, на этой должности он проработал до 2020 года.

В сентябре 2020 года Евгений Панкевич возглавил «Пискаревское мемориальное кладбище», где работал до настоящего времени.

Ометим также, что отец Евгения Панкевича Виктор — бывший глава Горизбиркома. С июня 2023 года он — начальник управления делами администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее в Ассоциации туроператоров отмечали, что «За время своей работы г-н Панкевич осуществил ряд важнейших проектов для привлечения туристов в Санкт-Петербург, в частности, был запущен проект службы помощи туристам «Askme Spb» (2017), который был очень востребован во время проведения Чемпионата мира

В 2019 году в Северной столице прошла генеральная ассамблея UNWTO, аэропорт Пулково получил седьмую степень свободы воздуха, а Петербург одним из первых в России внедрил электронную визу.

Также была проведена большая работа по развитию нишевого туризма в Петербурге – конгрессного, медицинского, событийного, кинотуризма. Санкт-Петербург получил туристический метабренд».





«По отзывам участников петербургского туррынка, Евгений Панкевич – прогрессивный, умный, открытый и современный руководитель, открытый к новым форматам», - сообщили также в АТОР.

/TOURBUS.RU

