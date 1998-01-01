Новости Туристическую сферу Петербурга укрепили «проверенным кадром» C cегодняшнего дня Комитет по развитию туризма Северной столицы возглавил Евгений Панкевич – сын руководителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Накануне минувших выходных бывший глава Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) города Евгений Панкевич подтвердил, что в понедельник выходит на работу в Комитет по развитию туризма Петербурга. При этом ясно, что кроме как должность председателя, подходящих вакансий для него там нет: до конца минувшей недели он занимал пост заместителя главы Московского района Петербурга – одного из самых крупных и значимых в Северной столице, - сообщает наш петербургский корреспондент. Стоит напомнить: место председателя Комитета по развитию туризма Петербурга в очередной раз неожиданно стало вакантным 29 мая, когда с поста в пожарном порядке уволили занимавшего его в течение двух последних лет Андрея Мушкарева. Видимых причин для этого не было, так как за время его руководства Петербург действительно приобрел популярность (в т. ч. за рубежом) как отличное место для разнообразного отдыха: город получил целую серию наград, включая номинации мировой World Travel Awards. Уже тогда никак не ожидавший подвоха Андрей Мушкарев, не связанный обязательствами ни с какими «верхами», предположил, что его место стало «интересно» кому-то еще. Сейчас отчасти его предположения оправдались: готовый занять кресло главы Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич – сын руководителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Панкевича, до того являвшегося главой Красногвардейского района и возглавлявшего аппарат губернатора города. При этом новый глава питерского туризма, получивший образование в «большом» университете Петербурга и университете культуры и искусств города на Неве, 4 года отработал в Городском туристско-информационном бюро (в 2008-2010 гг. – в качестве главного специалиста, зама и начальника отдела, а в 2016-2018 гг. – руководителя бюро), примерно столько же – в качестве заместителя директора по развитию мемориального музея А. В. Суворова, а остальное время – на разных аппаратных должностях в комитете Смольного и администрациях районов Северной столицы. В частности, с должности главы Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) он ушел в марте 2018 года, поменяв ее на куда более значимое место заместителя главы Московского района. По традиции, комментировать очередное назначение в комитете официально никто из представителей питерского туризма не хочет. Однако в частных беседах эксперты говорят, что «от того, кто в Смольном «рулит» туризмом, мало что зависит». «Многие из проблем сферы городского туризма годами не решаются, и ожидать, что «новая метла» как-то кардинально изменит ситуацию, стоит вряд ли, - говорят они. – Тем более, что фигура нового руководителя вполне вписывается в питерский аппаратный ландшафт». Кроме укрепления вертикали туристической власти Петербурга новым председателем, идет аналогичный процесс и по горизонтали. Например, недавно состоялось первое заседание только что появившегося Комитета по предпринимательству в сфере туризма при Торгово-промышленной палате Петербурга: ранее имевшийся при ТПП СПб Комитет по туризму и конгрессно-выставочной деятельности разделился на два профильных. Тот, что ориентирован на турбизнес, возглавил руководитель офиса НТК «Интурист» в Петербурге Александр Мусихин, а его замами стали глава «РоссТур» по Северо-Западному региону РФ Дмитрий Мазаников и коммерческий директор «Невских сезонов» Кирилл Соколов. Очерчивая направления работы нового комитета ТПП СПб, Александр Мусихин назвал все основные болевые точки. «Нам нужно сделать акцент не столько на выявлении проблем, сколько на разработке механизмов из разрешения, - считает он. – А также на формировании консолидированной позиции участников рынка по наиболее актуальным вопросам развития туризма». При этом присутствовавшая на заседании заместитель руководителя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия согласилась, что «опыт последних лет показывает: самая большая проблема в отрасли - отсутствие консолидации». Однако новое руководство «вверху» и «внизу» питерского туризма обещает быть действенным. Во всяком случае «внизу» намерены довольно быстро выработать ту самую консолидированную позицию в отношении вопросов государственного стимулирования внутреннего туризма, работы сервисов Booking.com и Airbnb, а также целого ряда других насущных проблем. /TOURBUS.RU

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