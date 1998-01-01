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У берегов Хургады замечена опасная акула-мако

Акула-мако считается одним из самых опасных видов акул, обитающих в водах Красного моря, после тигровой акулы

Сотрудники службы безопасности на воде заметили опасную для людей акулу-мако у берегов острова Абу-Минкар совсем рядом с Хургадой, сообщают сегодня портал Cairo24 и «Интерфакс».

«Акула-мако — один из самых опасных видов акул Красного моря. Люди заметили хищника еще в субботу у побережья Эль-Гуны, к северу от Хургады.

Сотрудники по безопасности на воде предупредили о необходимости принятия мер предосторожности, чтобы избежать нападения акулы на жителей и туристов», — пишет издание.

Как отмечает портал, спустя 72 часа поле первого появления акулы она была замечена возле острова Абу-Минкар, где местные жители загорают и занимаются рыбалкой.

«В заповедниках Красного моря третий день подряд продолжаются поиски акул с целью изучения их поведения и причин появления на мелководье», — пишет Cairo24.

Остров Абу-Минкар славится биологическим разнообразием: там часто встречаются косяки дельфинов и различные морские черепахи.

Акула-мако считается одним из самых опасных видов акул, обитающих в водах Красного моря, после тигровой акулы. Неоднократно были зафиксированы случаи нападения этой акулы на человека.

Как сообщалось ранее, 13 сентября прошлого года в курортном городе Дахаб на гражданку Египта напала акула, вследствие чего туристка потеряла руку. В настоящий момент она находится в больнице, ее состояние стабилизировано. Пляж в Дахабе временно закрыли.

Ранее, в начале июня 2023 года у побережья на курорте Хургада акула напала на занимавшегося снорклингом россиянина. От полученных тяжелых ранений он скончался.

До этого случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде отмечались в июле 2022 года. Оба они завершились смертями туристов.

/TOURBUS.RU