Генконсульство РФ в Хургаде просит туристов быть острожными во время купания

За последние три дня две туристки из Австрии и Румынии стали жертвами нападения акул в районе Хургады

Генконсульство РФ в Хургаде попросило российских туристов сохранять бдительность во время купания на курорте после двух случаев нападения акулы на людей, произошедших на днях.

"Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", — говорится в сообщении дипмиссии, которое цитирует «Интерфакс».

Как напомнили в Генконсульстве, 1 июля в районе Сахль-Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами. 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте города Хургада.

На курорте Хургада в Египте 68-летняя женщина умерла от шока после того, как во время купания в водах красного моря к ней приблизилась акула, сообщил в пятницу портал Al Arabiya.net.

«Официальные источники сообщили, что в одну из наиболее крупных частных клиник Хургады в пятницу вечером поступила женщина в тяжелом состоянии. Оно стало результатом страха и шока, вызванного тем, что во время купания в море на курорте к ней приблизилась акула. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, женщина умерла», — пишет издание.

По его данным, погибшей 68 лет, она приехала из Австрии и была замужем за гражданином Египта, прокуратура ведет расследование инцидента.

Кроме того, в воскресенье министерство окружающей среды Египта, заявило о гибели из-за нападения акулы еще одной женщины.Другие подробности произошедшего не приводятся. Однако СМи сообщают, что второй жертвой акулы-убийцы стала 40-летняя туристка из Румынии.

Из-за произошедшего участок Красного моря в этом районе закрыли для купания.

По сведениям «Интерфакса», слeчаи нападения акул на купальщиков – не редкость в Египте. Так, два года назад акула атаковала троих человек, в том числе двух туристов в Шарм-аль-Шейхе. Летом 2018 года чешский турист погиб после нападения акулы на курорте Марса-Алам. В 2015 году на этом же курорте после встречи с акулой погиб немецкий турист.

В 2010 году в Шарм-аль-Шейхе погибла немецкая туристка, еще нескольким хищник нанес тяжелые увечья. Среди пострадавших были трое российских граждан и один украинский.

Как правило, агрессию по отношению к людям в Красном море проявляет океаническая белая акула, одна из крупнейших хищных рыб на земле, размер которой достигает двух метров. Наиболее опасно в плане опасности нападения плавание в открытом море на поверхности воды.

/TOURBUS.RU