Туроператоры: «В любом случае прямой рейс подстегнет интерес к Занзибару и сафари»

Как мы сообщали ранее со ссылкой на посла Танзании в РФ Фредрика Ибрахима Кибута, в ближайшее время между двумя странами могут быть возобновлены прямые рейсы.

По словам туроператоров, мнение которых рубликует RTN, интерес к отдыху в Танзании у россиян заметно вырос после пандемии, а открытие прямого авиасообщения оптимизирует стоимость пакетных туров и поспособствует дальнейшему росту спроса. Но многое будет зависеть от географии полетов и цен на билеты.

«Направление очень популярное, второе в южной Африке после ЮАР, в том числе за счет пляжного Занзибара. Прямой рейс будет востребован, но все зависит от цены билета.

Думаю, стоимость перелета будет примерно такой же, как и в Марокко, не ниже 60 тыс. рублей. Это немало для среднестатистического российского туриста», – считает президент компании «Килиманджаро» Марина Каткова.

Как подчеркнул генеральный директор компании Tourboss Александр Холопов, существует две очень разные Танзании – материковая и островная. Они предлагают два продукта – сафари и пляжный отдых, востребованные разной аудиторией.

«Но сейчас путешественники стараются объединить оба направления, так как выбор пляжных стран ограничен, поэтому мы предлагаем комбинированные туры. Часто туристы выезжают на 7-10 дней, из которых пять проводят на сафари, а оставшиеся на Занзибаре.

На сафари требуется минимум четверо суток и это наиболее дорогая часть в таком пакете», – уточнил он.

По словам эксперта, спрос на сафари после пандемии сильно вырос, практически все уже продано на полгода вперед. Предпочтения туристов зависят от бюджета. тур обойдется от $3 тыс. в групповом варианте до несколько десятков тысяч долларов в индивидуальном с размещением в эксклюзивных кэмпах и перелетами на вертолетах.

«Сегодня туристы летают в Танзанию с пересадками чаще всего на Ethiopian Airlines, а также на Turkish Airlines и Emirates, поэтому прямой рейс мы только приветствуем», – добавил г-н Холопов.

Как отметила эксперт по направлению компании ITM group Наталья Михайлова, прямая перевозка становится драйвером роста турпотока на любом направлении.

«В случае с Танзанией важно, куда именно планируют поставить прямой рейс, на материк или Занзибар, пока это не ясно. От этого будет зависеть, под какие маршруты он будет востребован. Но в любом случае такой рейс подстегнет интерес к стране. Танзания стабильно популярна после пандемии и спрос растет.

Конечно, это не супермассовое направление, но среди африканских стран – одно из самых популярных у наших туристов, причем это касается и отдыха на Занзибаре, и сафари-программ в комбинации с соседней Кенией», – рассказала эксперт.

Как напоминает RTN, Танзания стала одним из первых туристических направлений, открытых для россиян после пандемии в августе 2020 года. Благодаря появлению прямых чартеров число турпоездок по итогам года выросло в 10 раз по сравнению с 2019 – до 37 тыс. В 2023 в данных пограничной статистики стоят нули, поскольку в страну не было прямых рейсов.

/TOURBUS.RU