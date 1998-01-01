Посол Танзании в РФ: Авиасообщение между нашими странами возобновится в ближайшее время

Соглашение между Россией и Танзанией, позволяющее возобновить прямое авиасообщение между странами, будет подписано в ближайшее время, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Танзании в РФ г-н Фредрик Ибрахим Кибута.

«Мы находимся на финальной стадии подписания соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве между нашими авиакомпаниями для того, чтобы организовать прямые рейсы из России в Танзанию, при этоим даже из Санкт-Петербурга будут прямые рейсы.

У нас до этого был достаточно хороший поток российских туристов в Танзанию. Мы надеемся, что сейчас этот интерес не угаснет, а наоборот, будет подстегнут тем, что будет достаточно просто и быстро до нас добраться. Все уровни пройдены, документ очень скоро будет подписан», - цитирует посла ТАСС.

По словам дипломата, потребность в прямых рейсах между странами есть, сейчас ведется активная работа с туроператорами.

«Думаю, что у нас еще будут обмены между нашими туроператорами для того, чтобы максимально способствовать развитию туризма», - сказал он.

Ранее в компании ITM group самыми востребованными странами Черной Африки в 2023 году были ЮАР, Кения, Танзания, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Мадагаскар, спрос вырос на 15%. Эксперт по направлению туроператора Наталья Михайлова рассказала, что в одной поездке туристы стараются скомбинировать несколько стран, а средняя продолжительность тура составляет 10 дней. Этого времени хватает для посещения сафари, национальных парков и заповедников.

По данным ITM group, пляжный отдых на острове Занзибар более востребован, нежели туры по материковой Танзании. На Занзибаре цены сравнительно доступнее, чем на других популярных у россиян островах Индийского океана.

Часто туристы выбирают сафари на два-три дня на материке и продолжительный отдых на Занзибаре.

/TOURBUS.RU