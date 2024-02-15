Fun&Sun в феврале начнет летать в Шарм-эль-Шейх еще из пяти регионов

Как сообщает сегодня АТОР, после запуска чартерной цепочки из Москвы в Шарм-эль-Шейх на «Уральских авиалиниях», туроператор Fun&Sun cообщил о начале чартерных программ на этот египетский курорт из Самары, Волгограда, Уфы, Казани и Екатеринбурга.

Таким образом, с учетом московской программы Fun&Sun на «Уральских авиалиниях», количество чартерных полетных программ у компании в сотрудничестве с этим перевозчиком достигло шести.

Как сообщили в Fun&Sun, новые чартерные рейсы «Уральских авиалиний» по заказу компании будут выполняться в Шарм-эль-Шейх из Самары с 18 февраля по 05 мая, из Уфы – с 23 февраля по 7 мая, из Волгограда – с 15 февраля по 10 мая, из Екатеринбурга – с 21 февраля по 20 мая, и из Казани – с 21 февраля по 15 мая. Все борта полностью грузятся Fun&Sun.

Частота вылета всех чартеров из Самары, Уфы и Волгограда в Шарм-эль-Шейх – 2 раза в неделю по вторникам и воскресеньям, из Екатеринбурга – 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам, из Казани – 2 раза в неделю по средам и воскресеньям.

Бесплатная норма провоза багажа на этих чартерах составляет 23 кг + 5 кг ручная кладь на взрослых, на инфантов – 10 кг + 5 кг ручная кладь. Возможно объединение багажа: 1 место до 30 кг. Питание – сэндвич + холодные напитки по запросу, обсуждается возможность добавления горячего питания.

Судя по ценам в системе бронирования Fun&Sun, цены на туры в Египет на чартерных рейсах «Уральских авиалиний» даже в период повышенного спроса (который как раз идет с конца февраля до начала мая) выглядят ниже прошлогодних в это же время

Так, туры в Шарм-эль Шейх с вылетом из Волгограда 15.02.2024 на 11 ночей сейчас можно купить от 150 тыс. руб. за двоих в отель 5* на «все включено».

/TOURB US.RU