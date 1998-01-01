Новости

Fun&Sun полетит из Москвы в Шарм-эль-Шейх на крыльях «Уральских а/л»

Чартерные рейсы в Египет будут выполняться из «Домодедово» на самолетах Airbus дважды в неделю

По информации АТОР, туроператор Fun&Sun туроператор добавил к своей чартерной полетной программе на рейсах Al Masria дополнительные турпакеты в Шарм-эль-Шейх на рейсах «Уральских авиалиний» из Москвы. Ранее в декабре эта авиакомпания завершила страховое урегулирование с лессором AerCap по 19 самолетам Airbus и теперь активно ставит международные программы.

Чартерные рейсы авиакомпании по маршруту Москва – Шарм-эль-Шейх будут выполняться из «Домодедово» на самолетах Airbus два раза в неделю. Все 236 кресел на бортах будут в эксклюзивной продаже Fun&Sun .

Рейсы U6 1823 в Шарм-эль-Шейх будут летать по средам и субботам, начиная с 14 февраля и по 18 мая 2024 года. Вылет из Москвы – в 10:20, прибытие в Египет – в 16:30.

Обратные рейсы, из Шарм-эль-Шейха в Москву – U6 1824, по четвергам и воскресеньям с 15 февраля по 19 мая 2024 года. Вылет в Москву в 07:15 по местному времени, прибытие в «Домодедово» – в 13:25.

По информации оператора, в турах в Египет на «Уральских авиалиниях» уже включен бесплатный багаж 10 кг на каждого туриста и ручная кладь – 5 кг. Возможность выбора дополнительных услуг уточняется.

Сейчас в системе бронирования Fun&Sun уже можно купить турпакеты в Шарм-эль-Шейх на «Уральских авиалиниях». При этом цены на вылеты в феврале выглядят достаточно привлекательно на фоне других направлений.

Так, тур с вылетом 14 февраля на 8 ночей в отель Domina Coral Bay Bellavista 5* («все включено») стоят от 119 200 руб. на двоих.

Ранее сообщалось, что полетная программа Fun&Sun в Египет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга начиная с 5 декабря вместо авиакомпании Red Wings выполняется на бортах египетского перевозчика AlMasria.

Московские рейсы перевозчика осуществляются из Шереметьево (напомним, Red Wings летал из более отдаленного от Москвы аэропорта «Жуковский»).

Туроператор возит туристов в Египет на бортах A321 в компоновке 220 мест, все из которых выкуплены Fun&un Бесплатная норма провоза багажа – 10 кг, ручной клади – 5 кг на одного пассажира.

Дни вылетов в новой полетной программе Fun&Sun везде были сохранены, кроме рейсов Москва – Шарм-эль-Шейх, здесь вылеты стали осуществляться вторника по понедельникам.

/TOURBUS.RU