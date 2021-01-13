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Vietnam Airlines начнет рейсы из Москвы в Ханой

Вылеты начнутся в конце января и будут осуществляться два раза в неделю

Сегодня на сайте аэропорта Шереметьево появилось расписание рейсов вьетнамской авиакомпании Vietnam Airlines из Москвы в Ханой. Вылеты заявлены с 27 января до конца марта по вторникам и субботам.

Ранее в представительстве Vietnam Airlines в Москве журналистам подтвердили, что авиакомпания готовится к открытию полетной программы в Ханой из российской столицы.

Вопрос должен решиться уже на этой неделе, пояснили в компании. По словам представителя, первый рейс по маршруту состоится ориентировочно в период с 25 по 27 января, в дальнейшем самолеты будут возить пассажиров с периодичностью 2 раза в неделю.

Напомним, что ранее мы сообщали, что «Аэрофлот» планирует начать полеты во Вьетнам уже с 28 декабря по четвергам и воскресеньям.

Однако сейчас на официальном портале перевозчика начало программы сдвинулось на 17 января. Рейсы SU 0292 запланированы из Шереметьево в 19:35 с периодичностью 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям на боингах 777-300. Время в пути – около 10 часов.

При появлении прямых рейсов в Хошимин туроператоры готовы сформировать турпакеты по этому направлению, - сообщал ранее АТОР.

«Прямые рейсы из городов и регионов страны безусловно кратно увеличит число желающих полететь на вьетнамские курорты Южно-Китайского моря», – считает руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов

«Наличие беспосадочных рейсов в Хошимин даст серьезный стимул для продаж в том числе и туристов с детьми, парам более старшего возраста. Сейчас все «сливки» среди стран Юго-Восточной Азии снимает, в первую очередь Таиланд, акцент семейных туристов направлен на эту страну», – подчеркивает топ-менеджер «Интуриста».

По оценке экспертов туроператоров Space Travel и «Русский Экспресс», при перелетах до Хошимина можно и делать комбинированные туры, в частности Хошимин + Фукуок.

Напомним, что в настоящий момент прямой рейс во Вьетнам выполняется только из Иркутска: из этого города в Ханой летает авиакомпания «ИрАэро».

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, до начала пандемии в 2019 году россияне достигли во Вьетнаме около 600 тыс. человек. турпоездок. В 2022 году численность туристов составила порядка 5,5 тыс. человек.

2/TOURBUS.RU