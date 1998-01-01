«ИрАэро» полетит из Иркутска в Ханой

Как сообщает АТОР, авиакомпания «ИрАэро» сообщила о запуске с 4 июня рейсов по маршруту Иркутск – Ханой на самолетах «Суперджет-100». Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям.

По информации перевозчика, вылеты из Иркутска в столицу Вьетнама, запланированы по воскресеньям (вылеты в 19:00 местного времени), прибытие во Вьетнам в 23:00. Время в пути пять часов.

Обратный рейс через 1,5 часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40.

При необходимости перевозчик готов увеличить частоту полетов. При этом в «ИрАэро» признают, что каналы продаж авиабилетов на вьетнамские рейсы еще прорабатываются.

«Для успешного возобновления авиасообщения нам предстоит решить вопрос продажи авиабилетов во Вьетнаме, а структурам, которые отвечают за развитие туризма, – актуализировать туристический продукт. Оплачивать авиабилеты на стыковочные рейсы вьетнамских перевозчиков из Ханоя можно в том числе и картами отечественных банков – посредством популярного у россиян сервиса бронирования», – приводятся в сообщении перевозчика слова генерального директора «ИрАэро» Юрия Лапина.

По данным источников АТОР, для продажи билетов во Вьетнаме «ИрАэро» будет привлекать генерального агента.

Как следует из системы бронирования авиакомпании, в июне перелеты из Иркутска в Ханой и обратно обойдутся от 56 тыс.руб. в обе стороны или от 27 тыс. руб. в одну сторону. На текущий момент в продаже «ИрАэро» выставлены авиабилеты с отправлением только до 18 июня.

В авиакомпании сообщили, что продажа билетов во Вьетнам на весь июнь, июль и август продолжится уже на этой неделе, а временная недоступность связана с необходимостью внесения новых технических параметров в билетную систему.

По оценкам экспертов АТОР, открытие рейсов в Ханой, в первую очередь, улучшит логистику авиаперевозок во Вьетнам для жителей Сибири.

«Из Ханоя на внутренних рейсах можно долететь до основных крупных и курортных городов Вьетнама. До пандемии на рейсах Vietnam Airlines из Москвы через Ханой летали на о. Фукуок и курорт Нячанг. Насколько готовы через Ханой лететь на эти курорты туристы из Сибири, пока сказать сложно. Спрос во многом зависит от активности сибирских туроператоров.

Но, скорее всего, основной трафик на рейсах из Иркутска в Ханой будет совсем не туристическим. В некурортную столицу Вьетнама будут преимущественно летать по делам бизнеса, с целью шопинга, мелких оптовых закупок», – полагает один из экспертов.

Представители федеральных туроператоров также считают, что новый маршрут вряд ли заинтересует путешественников из Москвы и в принципе всех регионов западнее Урала.

«В этом случае туристам удобнее лететь в курортный Нячанг через Ташкент или Казахстан, куда летает вьетнамский лоукостер VietJetAir. Удобная логистика, разумные цены. Те, кто хочет премиального сервиса, летят во Вьетнам через Дубай на рейсах Emirates», – комментируют в одной из компаний. Там также добавляют, что у крупных туроператоров не возникнет «соблазна» отправить своих туристов из Центральной России на пляжный отдых во Вьетнам через Иркутск.

«Даже для самых стойких пассажиров маршрут Москва – Иркутск – Ханой – Нячанг будет сверхутомительным», – подчеркивают эксперты.

Что касается возвращения в Россию Vietnam Airlines и возможности прихода других вьетнамских перевозчиков, то, по данным источников, пока таких планов у авиакомпаний Вьетнама нет.

«Вьетнамские авиакомпании опасаются вторичных санкций США, проблем со страховками и других организационных трудностей. Так что с большей вероятностью во Вьетнам перезапустят рейсы российские авиакомпании. Большую поддержку в этом им оказывают Росавиация и Минстранс», – заключил эксперт АТОР.

/TOURBUS.RU





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