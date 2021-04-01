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Больше половины россиян ежегодно путешествуют на поезде

Сервис «Яндекс Путешествия» выяснил подробности железнодорожных путешествий по России в этом году

Больше половины (55%) россиян ездят на поезде как минимум раз в год, 16% путешествуют на поезде реже раза в год, 24% последний раз выбирали этот вид транспорта больше 3 лет назад, а 5% опрошенных - ни разу не путешествовали на поезде.

Такие данные были получены в результате исследования, проведенного сервисом «Яндекс Путешествия».

Больше трети (37%) респондентов чаще выбирают поезда, когда отправляются в отпуск, 15% - для коротких поездок на выходные, 22% - когда навещают родственников.

Почти каждый десятый (8%) опрошенный всегда выбирает поезд, потому что считает этот вид транспорта самым удобным.

Из еды самыми популярными позициями, которые респонденты берут с собой в поезд, стали сэндвичи или бутерброды (50%), фрукты (49%), пирожки или булочки (45%), сладости (43%), яйца (38%), лапша или пюре быстрого приготовления (37%) и курица (36%).

Из напитков в поезде большинство опрошенных предпочитает пить чай или кофе (77,5%), простую воду (55%), сок или морс (31%) и газированные напитки (26%).

Также «Яндекс Путешествия» сообщает, что разработал новое приложение, которое подскажет пользователям, путешествующим на поезде, сколько осталось ехать до места назначения.

Функция работает на основе интерактивных сообщений Live Activity. Такой виджет помогает пользователям Яндекс Go, Яндекс Еды и Лавки знать, сколько времени осталось до приезда такси и доставки.

Теперь пользователю не надо считать, сколько осталось ехать до своей станции, сохранять скриншот билета или ходить смотреть расписание в вагоне — приложение покажет время на заблокированном экране.

А дальше его можно, например, сообщить родственникам, которые встречают человека на вокзале.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до последней версии и купить билет через Яндекс Путешествия. При отправлении поезда придёт push-уведомление: чтобы запустить функцию, нужно просто перейти по нему.

Дальше время до прибытия будет отображаться даже после закрытия приложения и без интернета. Функция работает для поездок на поезде, протяженностью не более 8 часов.

/TOURBUS.RU