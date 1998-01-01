08 апреля
Флоритуризм - от сакуры в Японии до лаванды в Крыму
Аналитики назвали наиболее популярные в весенне-летнем сезоне направления "цветочного туризма"
Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» опросили более 2000 пользователей социальных сетей и выяснили, в какие страны и регионы России они хотели бы отправиться в путешествие в сезон активного цветения местных растений.
Как выяснилось, туристы готовы преодолевать большие расстояния, чтобы вживую увидеть лавандовые поля Крыма и цветение сакуры в Японии.
Абсолютным фаворитом среди российских направлений для флоритуризма (цветочного туризма) стал Крым: каждый четвертый опрошенный путешественник (26%) хотел бы отправиться в республику, чтобы увидеть цветущие поля лаванды. Период активного цветения приходится на курортный сезон и длится с июня по август, поэтому туристы могут совместить пляжный отдых с посещением плантаций. Лавандовые поля можно найти рядом с прибрежными городами Крыма: неподалеку от Алушты, где средняя стоимость бронирования в отелях и апартаментах этим летом составит 5 700 рублей, Гурзуфа – 7 700 рублей, а также Севастополя – 4 100 рублей.
С небольшим отрывом в «цветочном» рейтинге направлений следует Алтай (21% голосов), который славится красотой цветения розового маральника. С конца апреля по середину мая в разных регионах республики можно увидеть склоны гор, устланные цветами этого краснокнижного растения. Средняя стоимость забронированной ночи в республике в период активного цветения маральника в этом году составила 6 800 рублей.
Каждый шестой участник опроса (16%) выразил желание увидеть цветение диких маков в Дагестане в мае. Средняя стоимость ночи в объектах размещения республики в этот период насчитывает 4 300 рублей.
Примерно столько же респондентов хотели бы отправиться в путешествие в Астрахань, чтобы увидеть краснокнижный лотос, который цветет ярко-розовыми цветами на многочисленных реках региона. Найти заросли лотоса можно прямо сейчас: период цветения длится с середины июля по начало сентября.
Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Астрахани составляет 3 600 рублей.
Калмыкия, в которой с конца апреля по начало мая цветут ирисы, замыкает рейтинг российских направлений для цветочного туризма: около 10% опрошенных признались, что хотели бы посетить регион в период их цветения. В это время средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения республики насчитывает 4 400 рублей.
Также опрос выявил самые привлекательные направления для флори-туризма за пределами России. Оказалось, что почти каждый третий опрошенный россиянин (30%) хотел бы отправиться в Японию, чтобы увидеть цветение сакуры.
По результатам опроса это направление стало лидером наравне с лавандовыми полями в Крыму. Пик цветения сакуры приходится на март и апрель. В этот период наслаждаться красотой цветов можно в Токио (10 600 рублей за ночь), Осаке (8 100 рублей) и Киото (12 500 рублей).
На втором место в рейтинге самых желанных направлений для цветочного туризма оказались сразу три зарубежных направления. Около 18% участников опроса заявили, что были бы рады отправиться в Голландию любоваться тюльпанами. Сезон цветения длится с марта по апрель, в это время средняя стоимость ночи в отелях страны составляет 17 400 рублей.
Столько же респондентов (18%) хотели бы уехать в Марокко, чтобы насладиться красотами плантаций дамасской розы. В честь этого цветка в мае в стране проходит масштабный фестиваль. Стоимость ночи в отеле в этом году обошлась туристам в среднем 9 950 рублей.
Не меньше участников опроса отдали свой голос за Грецию, которая известна буйным цветением кустарника бугенвиллеи. Наблюдать за расцветом этого растения можно с мая до начала июня. Средняя стоимость ночи в гостиницах страны в этот период в 2026 году составит 10 300 рублей.
Каждый десятый респондент отметил, что отправился бы посмотреть цветением мимозы в Абхазии. Сезон длится с середины января по март, а больше всего деревьев можно найти в окрестностях Сухума (4 350 рублей), Нового Афона (4 550 рублей) и Гагры (4 500 рублей).
/TOURBUS.RU
