Новости Флоритуризм - от сакуры в Японии до лаванды в Крыму Аналитики назвали наиболее популярные в весенне-летнем сезоне направления "цветочного туризма"

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» опросили более 2000 пользователей социальных сетей и выяснили, в какие страны и регионы России они хотели бы отправиться в путешествие в сезон активного цветения местных растений. Как выяснилось, туристы готовы преодолевать большие расстояния, чтобы вживую увидеть лавандовые поля Крыма и цветение сакуры в Японии. Абсолютным фаворитом среди российских направлений для флоритуризма (цветочного туризма) стал Крым: каждый четвертый опрошенный путешественник (26%) хотел бы отправиться в республику, чтобы увидеть цветущие поля лаванды. Период активного цветения приходится на курортный сезон и длится с июня по август, поэтому туристы могут совместить пляжный отдых с посещением плантаций. Лавандовые поля можно найти рядом с прибрежными городами Крыма: неподалеку от Алушты, где средняя стоимость бронирования в отелях и апартаментах этим летом составит 5 700 рублей, Гурзуфа – 7 700 рублей, а также Севастополя – 4 100 рублей. С небольшим отрывом в «цветочном» рейтинге направлений следует Алтай (21% голосов), который славится красотой цветения розового маральника. С конца апреля по середину мая в разных регионах республики можно увидеть склоны гор, устланные цветами этого краснокнижного растения. Средняя стоимость забронированной ночи в республике в период активного цветения маральника в этом году составила 6 800 рублей. Каждый шестой участник опроса (16%) выразил желание увидеть цветение диких маков в Дагестане в мае. Средняя стоимость ночи в объектах размещения республики в этот период насчитывает 4 300 рублей. Примерно столько же респондентов хотели бы отправиться в путешествие в Астрахань, чтобы увидеть краснокнижный лотос, который цветет ярко-розовыми цветами на многочисленных реках региона. Найти заросли лотоса можно прямо сейчас: период цветения длится с середины июля по начало сентября. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Астрахани составляет 3 600 рублей. Калмыкия, в которой с конца апреля по начало мая цветут ирисы, замыкает рейтинг российских направлений для цветочного туризма: около 10% опрошенных признались, что хотели бы посетить регион в период их цветения. В это время средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения республики насчитывает 4 400 рублей. Также опрос выявил самые привлекательные направления для флори-туризма за пределами России. Оказалось, что почти каждый третий опрошенный россиянин (30%) хотел бы отправиться в Японию, чтобы увидеть цветение сакуры. По результатам опроса это направление стало лидером наравне с лавандовыми полями в Крыму. Пик цветения сакуры приходится на март и апрель. В этот период наслаждаться красотой цветов можно в Токио (10 600 рублей за ночь), Осаке (8 100 рублей) и Киото (12 500 рублей). На втором место в рейтинге самых желанных направлений для цветочного туризма оказались сразу три зарубежных направления. Около 18% участников опроса заявили, что были бы рады отправиться в Голландию любоваться тюльпанами. Сезон цветения длится с марта по апрель, в это время средняя стоимость ночи в отелях страны составляет 17 400 рублей. Столько же респондентов (18%) хотели бы уехать в Марокко, чтобы насладиться красотами плантаций дамасской розы. В честь этого цветка в мае в стране проходит масштабный фестиваль. Стоимость ночи в отеле в этом году обошлась туристам в среднем 9 950 рублей. Не меньше участников опроса отдали свой голос за Грецию, которая известна буйным цветением кустарника бугенвиллеи. Наблюдать за расцветом этого растения можно с мая до начала июня. Средняя стоимость ночи в гостиницах страны в этот период в 2026 году составит 10 300 рублей. Каждый десятый респондент отметил, что отправился бы посмотреть цветением мимозы в Абхазии. Сезон длится с середины января по март, а больше всего деревьев можно найти в окрестностях Сухума (4 350 рублей), Нового Афона (4 550 рублей) и Гагры (4 500 рублей). /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка