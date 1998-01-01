Финляндия готова полностью закрыть границу с Россией

Сейчас на границе двух стран работает лишь один пункт перехода

Финляндия в случае необходимости может закрыть всю границу с Россией, в настоящее время в правительственную программу включен законопроект о пограничных процедурах, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо, сообщает сегодня «Интерфакс».

"В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои КПП , и сосредоточить прием прошений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе", — сказал он в воскресенье на встрече с журналистами, сообщает портал Yle.

"У нас 1300 километров границы с Россией, и она не огорожена. Граница на местности как таковая открыта, но при необходимости пограничные посты могут быть закрыты в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране", — отметил он.

По его словам, "если вся граница будет зарыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".

Г-н Орпо также сообщил, что в настоящее время в правительственную программу включен законопроект о пограничных процедурах, так как обновленный в 2022 году закон "хотя уже и действует, но вернуть людей в Россию будет сложно".

При этом премьер выразил мнение, что обновленное законодательство "само по себе не поможет".

Тем не менее, эта инициатива не прошла проверку на соответствие конституции страны и законодательству Евросоюза, - сообщают местные СМИ. В частности, вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен выступил против, отметив, что предлагаемая мера не гарантирует сохранность права подать заявление о международной защите.

Однако позднее министр финансов Риикка Пурра написала в личном блоге, что правительство должно принять решение о закрытии границ, независимо от позиции министерства юстиции.

Напомним, что 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

22 ноября правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пропускных пункта, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшался.

/TOURBUS.RU