Финляндия закрывает все пограничные переходы с Россией, кроме одного

Финляндия с субботы закроет на месяц все пограничные переходы на границе с Россией, кроме одного (то есть семь из восьми), из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов, - сообщает «Интерфакс».

"Решением правительства все переходы на восточной границе, кроме одного, будут закрыты, потому что приток просителей убежища в последнее время не уменьшился. Открытым для сообщения останется только переход Рая-Йоосеппи", — сообщил премьер Финляндии Петтери Орпо в среду на пресс-конференции.

"Наша задача — обеспечить безопасность финнов", — подчеркнул глава правительства.

На минувшей неделе Финляндия закрыла четыре перехода на юго-востоке, но, как отмечает премьер, "эти меры были недостаточными и не могли ограничить въезд мигрантов на границу".

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, решение правительства вступит в силу в ночь на субботу, 25 ноября в 00:00. Оно будет действовать до 23 декабря.

Эта мера означает, что границу Финляндии с Россией можно пересечь только через самый северный переход Рая-Йоосеппи. Г-жа Рантанен отметила, что меры ужесточаются ради обеспечения общественного порядка, безопасности и национальной безопасности.

Глава МВД не исключила, что просители убежища продолжат прибывать на границу в более интенсивном порядке, и заявила, что Финляндия должна быть готова к этому.

Генеральный директор Пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен заявил на пресс-конференции, что на восточной границе продолжаются серьезные нарушения пограничной безопасности.

"Организованная нелегальная иммиграция продолжается, и она также распространилась на северные пограничные пункты. По этой причине Пограничная служба Финляндии вместе с другими органами безопасности оценила ситуацию и предложила правительству решение, которое правительство сегодня одобрило", — сказал он.

Как сообщает также «Интерфакс», в финском Вартиусе началось возведение дополнительных защитных барьеров. При помощи армейской тяжелой техники, экскаваторов и кранов ставятся заборы и иные заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов.

Также вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что "на границе с Финляндией у КПП "Салла" (Кандалакшский район) сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом". По его словам, порядка 300 человек из более чем десяти иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что решение Финляндии закрыть все пропускные пункты на границе с Россией "ничего, кроме глубокого сожаления не вызывает". При этом он подчеркнул, что "вряд ли сейчас мы способны повлиять на решение властей Финляндии, потому что как такового диалога нет и не по нашей вине — не мы были инициаторами сворачивания диалога".

Г-н Песков также заявил, что Россия "не принимает" обвинения в том, что российские пограничники доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. По его словам, "погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции".

В тот же день в МИД России был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Как сообщало российское внешнеполитическое ведомство, российская сторона заявила дипломату "протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе".

/TOURBUS.RU