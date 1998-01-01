Посольство РФ просит россиян быть осторожными после нападения акулы в Дахабе

Инциндент пока что не сказался на уровне продаж туров на Красное море

Посольство РФ в Каире призвало российских туристов быть более осторожными во время отдыха на курортах Египта в связи с нападением акулы на женщину и соблюдать введенные властями ограничения на купание в море.

"На побережье египетского города Дахаб на Синайском полуострове на гражданку Египта напала акула. Пляж в Дахабе временно закрыли. Просим отдыхающих на египетских курортах россиян неуклонно соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 13 сентября в курортном городе Дахаб на гражданку Египта напала акула, вследствие чего туристка потеряла руку. В настоящий момент она находится в больнице, ее состояние стабилизировано. Пляж в Дахабе временно закрыли.

Как отметили в дипмиссии со ссылкой на заявление министерства по делам окружающей среды Египта, была создана комиссия для выяснения причин произошедшего и обследования прибрежной зоны.

Продажи туров в Египет проходят в штатном режиме, нападение акулы на туристку в Красном море не оказало негативного влияния на спрос, сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

"В Шарм-эль-Шейхе обстановка спокойная, все пляжи открыты. Пока что ситуация с нападением акулы на среднесуточных продажах не сказалась, темпы продаж соответствуют плановым показателям", — рассказали в компании.

Напомним, что в начале июня у побережья на курорте Хургада акула напала на занимавшегося снорклингом россиянина. От полученных тяжелых ранений он скончался.

Предыдущие случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде отмечались в июле 2022 года. Оба они завершились смертями туристов.

/TOURBUS.RU