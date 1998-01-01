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На курорте Дахаб акула вновь напала на туристку

Один из пляжей египетского курорта после инцидента был закрыт

Один из пляжей курорта Дахаб на Красном море в Египте закрыт после того, как купавшаяся в море туристка-египтянка подверглась нападению акулы, сообщают местные СМИ.

"Министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад объявила в среду о закрытии одного из пляжей Дахаба после того, как египтянка подверглась нападению акулы", — пишут издания, которые сегодня цитирует «Интерфакс».

Женщина, которую акула укусила в руку, была госпитализирована. По информации CNN, она потеряла руку.

"После проверки состояния пострадавшей медицинские органы сообщили, что состояние ее здоровья стабилизировалось, ей была оказана вся неотложная помощь, а ее состояние здоровья находится под постоянным наблюдением", — говорится в сообщении.

Министр также поручила рабочей группе по заповеднику на Южном Синае срочно сформировать рабочую группу для определения причин нападения акул.

По сообщениям египетских СМИ, месяц назад недалеко от побережья Дахаба появлялась акула. После этого на время было запрещено купание и другие активности в воде.

Длина морского хищника составляла около двух метров, но власти не смогли определить его вид или поймать акулу, несмотря на проведенную поисковую операцию.

Тогда глава Агентства по охране природы при министерстве окружающей среды Египта Мохамед Салем рассказал, что некоторые акулы живут на коралловых рифах вдоль береговой линии Красного моря. Поэтому акулы близко к побережью – нормальное явление, и они не обязательно представляют опасность для купальщиков.

Посольство РФ в Каире призвало сегодня российских туристов быть более осторожными во время отдыха на курортах Египта в связи с нападением акулы на женщину и соблюдать введенные властями ограничения на купание в море.

"На побережье египетского города Дахаб на Синайском полуострове на гражданку Египта напала акула. Пляж в Дахабе временно закрыли. Просим отдыхающих на египетских курортах россиян неуклонно соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море", — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале июня у побережья на курорте Хургада акула напала на занимавшегося снорклингом россиянина. От полученных тяжелых ранений он скончался.

Предыдущие случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде отмечались в июле 2022 года. Оба они завершились смертями туристов.

/TOURBUS.RU