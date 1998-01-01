"На побережье египетского города Дахаб на Синайском полуострове на гражданку Египта напала акула. Пляж в Дахабе временно закрыли. Просим отдыхающих на египетских курортах россиян неуклонно соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море", — говорится в сообщении.

 