Туроператоры: Спрос на рейсы на Кипр через Кувейт растет

Рейсы Jazeera Airways на Кипр со стыковкой в Кувейте стартовали 29 апреля. Сейчас, по мере приближения к высокому сезону, спрос на направлении набирает обороты, - сообщает сегодня RTN со ссылкой на компании-консолидаторы рейсов – Fun&Sun, Tez Tour и «Русский Экспресс».

«Закрываем свои блоки через Кувейт вовремя, вылеты в июне загружены уже на 50%.

Но, безусловно, на продажи влияют несколько факторов: наличие других открытых направлений с прямым перелетом и необходимость оформления визы, так как для некоторых туристов это все же отталкивающий фактор», – сообщила PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева.

Глубина продаж туров на Кипр достигает в среднем 3-4 недели, есть брони и на август. И уже растет количество заявок на осень. В среднем бронируют поездки на 7-10 ночей. Самый популярный регион у оператора – Айя-Напа, отели категорий 3-4* с питанием завтраки или полупансион.

В компании «Русский Экспресс» отметили, что на старте полетной программы в конце апреля продажи шли неактивно, но сейчас туры берут хорошо, рейс заполняется быстрее – чувствуется, что рынок вошел в сезон.

«О полетной программе на Кипр рейсами Jazeera Airways уже многие знают, не боятся отправлять туристов со стыковками в Кувейте. Нареканий не было, стыковка в аэропорту Эль-Кувейта комфортная, да и дьюти-фри там вполне приличный. Спрос хороший, бронируют до октября. С визами проблем нет, оформление занимает максимум 2-3 рабочих дня.

Но, конечно, цены теперь значительно выше, чем были до пандемии, в основном, за счет перелета. Чаще всего спрашивают курорты Айя-Напа, Лимассол и Протарас и отели 4-5*. Впрочем, и на отели 3* заявки тоже бывают», – рассказала директор департамента рекламы и PR «Русского Экспресса» Анна Филатовская.

По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольги Ивановой, спрос на Кипр растет: сейчас идут активные продажи на июль, глубина вплоть до конца сентября, так как бархатный сезон на острове всегда пользовался высоким спросом. Ценовой фактор эксперт назвала одним из ключевых в росте спроса на Кипр. «К примеру, на курорте Протарас недельное проживание в отеле Captain Pier 4* обойдется всего от 48 тысяч рублей на человека, это очень хорошее предложение, учитывая включенный перелет», – рассказала эксперт.

Добраться до Кипра можно и со стыковкой в Ереване на самолетах Red Wings. Но здесь только билет будет стоить в районе 60 тысяч рублей, напомнила директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова. «Индивидуальные туры не так востребованы, как более дешевое пакетное предложение с перелетом через Кувейт», – подчеркнула она.

Как рассказала г-жа Богачева, у организованных туристов не возникает проблем с оформлением виз. «Для них срок подачи на визу составляет 5 рабочих дней, не считая дня подачи документов и дня вылета, с отказами в визах мы не сталкивались», – уточнила представитель Tez Tour.

/TOURBUS.RU



