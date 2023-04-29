Fun&Sun полетит на Кипр через...Кувейт

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор Fun&Sun предложил неожиданную новинку - туры с перелетом на Кипр на майские праздники, лето и осень на регулярных рейсах недавно начавшей полеты в Москву кувейтской авиакомпании Jazeera Airways.

Перелеты на Кипр будет осуществляться с посадкой в Кувейте, вылеты из Москвы по понедельникам, средам, субботам. Программа заявлена с 29.04.2023 по 23.10.2023 года, у оператора - блок мест 120 кресел на каждом стыковочном рейсе Jazeera Airways на Кипр – практически половина всего борта.

При этом, отмечает АТОР, перелет с посадкой в Кувейте не будет коротким: общая длительность полета вместе со стыковкой – около 11 часов. Как пояснили в Fun&Sun FUN&SUN, из Москвы туристы полетят из Домодедово стыковочным рейсом J9-336 0045 – KWI 0550/J9-011 KWI 0830 – LCA 1145.

В Кувейте пассажиры выходят из самолёта, но багаж не забирают (на оба сегмента один билет). Время ожидания вылета в Ларнаку в Кувейте составит 2 часа 40 минут.

На обратном пути туристы летят в Москву из Ларнаки рейсом J9-012 LCA 1245 – KWI 1555/J9-335 KWI 1855 – DME 2355.

Время пересадки в Кувейте составит 3 часа, пассажиры, как и на пути на Кипр, выходят из самолёта в аэропорту Кувейта, но багаж забирать не потребуется, его перегрузят автоматически.

Норма бесплатного провоза багажа на рейсах Jazeera Airways из Москвы в Ларнаку составляет 20кг, в ручную кладь можно бесплатно взять 7кг. В цену тура включено холодное питание (сэндвичи, безалкогольные напитки) на борту самолета на участке Кувейт – Ларнака, а на обратном пути, на участке Кувейт – Москва – горячее питание.

Несмотря на достаточно длительный стыковочный перелет, турпакеты на Кипр на рейсах Jazeera Airways через Кувейт выходят достаточно недорогими по стоимости.

Так, турпакет на 7 ночей на майские праздники (вылет 29 апреля) на двоих Flora Maria Annex Aparthotel 3* (Айя-Напа) с завтраками будет стоить от 144 074 р. на двоих. Такой же тур в отель Tasia Maris Oasis 4* (Айя-Напа) с питанием «полупансион» – от 152 028 р. на двоих. Недельный тур на майские в «пятерку» (Grecian Park 5* в Протарасе) будет стоить 184 418 р. на двоих.

«Цены на Кипр не выглядят чем-то из ряда вон выходящим на фоне общей ценовой картины», - отмечают эксперты ассоциации.

При этом сложным, хотя и не критичным, моментом остается необходимость оформления визы на Кипр (напомним, что бесплатные электронные провизы теперь россиянам не выдают).

Как сообщили в туркомпании, сейчас виза Кипра с подачей через туроператора делается 10 рабочих дней, но компания работает над уменьшением срока до 5 рабочих дней. Стоимость визы Кипра на взрослого составляет 90 евро, на ребенка 6-11 лет – 50 евро, детям до 6 лет – бесплатно.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией