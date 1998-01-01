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09 июня
Россиянин погиб в результате нападения акулы в Хургаде
Пока что египетские власти официально не объявили о закрытии пляжей на курорте
Россиянин погиб вчера днем в результате нападения акулы у побережья курорта Хургада в Египте, Генконсульство РФ рекомендовало российским туристам проявлять бдительность во время купания.
«В результате нападения акулы в районе Dream Beach в Хургаде погиб человек. В связи с этим просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг», — говорится в сообщении.
В дипмиссии призвали россиян неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.
Генконсульство также выразило соболезнования родным погибшего российского гражданина.
Предыдущие случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде отмечались в июле 2022 года. Оба они завершились смертями туристов.
По данным источников АТОР, трагедия произошла вчера в 14.30. Часть пляжа Dream Beach принадлежит отелю, часть – открыта для общего доступа, и ЧП случилось именно в зоне общественного пляжа. По данным наших источников, трагедия произошла не у побережья, а в открытом море.
По информации генконсульства, погибший был гражданином России. У туроператоров нет информации о том, что кто-либо из их клиентов погиб (а 95-98% российских туристов в Египте - именно клиенты туроператоров).
По данным телеграм-канала «База», погибшему было 23 года, и он несколько месяцев жил в Египте вместе с отцом, так как купил квартиру в одном из жилых комплексов. Сегодня днем он пришел поплавать в районе Дрим Бич. Рядом с ним в воде находилась девушка, возможно, его знакомая. Она спаслась.
По данным принимающих компаний, которых опросил АТОР, массового закрытия пляжей в Хургаде пока нет (принимающие компании в Египте пока не подтверждают информацию ряда телеграм-каналов о повсеместном закрытии пляжей). Но место на пляже Dream Beach, недалеко от которого произошло нападение акулы, по понятным причинам оцеплено и людей в воду не пускают.
Между тем, СМИ сообщают, что ряд отелей самостоятельно закрывает свои пляжи. Среди них - Sinbad Club, Mirage Bay Resort, Sunny Days Resort, Marlin Inn, Sunrise.
«Мы ждем больше подтверждающей информации об инциденте. Информации о том, что погиб именно турист, у нас нет. С клиентами туроператоров РФ в Египте, по текущей информации, пока все в порядке, находимся в процессе уточнения информации. Полностью разделяем призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.
По нашей информации, на текущий момент египетские власти пока не объявляли официально о закрытии пляжей для купания в Хургаде, как и официально не комментировали этот инцидент.
Если это произойдет, мы оповестим туристов в установленном порядке. Отметим, что последние инциденты с акулами в Красном море были более года назад, и они были более серьезными. Тем не менее, и в этом случае мы не видели резкого провала спроса», — прокомментировал ситуацию вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
/TOURBUS.RU
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