Новости Россиянин погиб в результате нападения акулы в Хургаде Пока что египетские власти официально не объявили о закрытии пляжей на курорте

Россиянин погиб вчера днем в результате нападения акулы у побережья курорта Хургада в Египте, Генконсульство РФ рекомендовало российским туристам проявлять бдительность во время купания. «В результате нападения акулы в районе Dream Beach в Хургаде погиб человек. В связи с этим просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг», — говорится в сообщении. В дипмиссии призвали россиян неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу. Генконсульство также выразило соболезнования родным погибшего российского гражданина. Предыдущие случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде отмечались в июле 2022 года. Оба они завершились смертями туристов. По данным источников АТОР, трагедия произошла вчера в 14.30. Часть пляжа Dream Beach принадлежит отелю, часть – открыта для общего доступа, и ЧП случилось именно в зоне общественного пляжа. По данным наших источников, трагедия произошла не у побережья, а в открытом море. По информации генконсульства, погибший был гражданином России. У туроператоров нет информации о том, что кто-либо из их клиентов погиб (а 95-98% российских туристов в Египте - именно клиенты туроператоров). По данным телеграм-канала «База», погибшему было 23 года, и он несколько месяцев жил в Египте вместе с отцом, так как купил квартиру в одном из жилых комплексов. Сегодня днем он пришел поплавать в районе Дрим Бич. Рядом с ним в воде находилась девушка, возможно, его знакомая. Она спаслась. По данным принимающих компаний, которых опросил АТОР, массового закрытия пляжей в Хургаде пока нет (принимающие компании в Египте пока не подтверждают информацию ряда телеграм-каналов о повсеместном закрытии пляжей). Но место на пляже Dream Beach, недалеко от которого произошло нападение акулы, по понятным причинам оцеплено и людей в воду не пускают. Между тем, СМИ сообщают, что ряд отелей самостоятельно закрывает свои пляжи. Среди них - Sinbad Club, Mirage Bay Resort, Sunny Days Resort, Marlin Inn, Sunrise. «Мы ждем больше подтверждающей информации об инциденте. Информации о том, что погиб именно турист, у нас нет. С клиентами туроператоров РФ в Египте, по текущей информации, пока все в порядке, находимся в процессе уточнения информации. Полностью разделяем призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу. По нашей информации, на текущий момент египетские власти пока не объявляли официально о закрытии пляжей для купания в Хургаде, как и официально не комментировали этот инцидент. Если это произойдет, мы оповестим туристов в установленном порядке. Отметим, что последние инциденты с акулами в Красном море были более года назад, и они были более серьезными. Тем не менее, и в этом случае мы не видели резкого провала спроса», — прокомментировал ситуацию вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка