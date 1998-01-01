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19 мая
Туроператор «Пакс»: Первый рейс Jazeera Airways в Черногорию загружен уже на 70%
Несмотря на длительный перелет через Кувейт, новая черногорская программа оказалась востребована
Как мы сообщали ранее, полетная программа из Москвы в Черногорию на регулярных рейсах Jazeera Airways стартует 4 июня. Туроператор «Пакс» сформировал на базе этой перевозки пакетные туры на побережье Адриатики.
Как сообщила в интервью RTN заместитель гендиректора компании Ольга Зотова, первый рейс уже загружен на 70%. «Активно заполняются и два следующих рейса. Дальше продажи традиционно для начала полетной программы чуть проседают, но со второй половины июня агентства вновь активно бронируют. Есть заказы до августа и сентября, но пока единичные.
Рейс 4 июня очень популярен, потому что многие с началом летних каникул выезжают к морю на три недели, даже 28 дней. На первом рейсе мы также отправляем турагентов в недельный рекламный тур», – рассказала г-жа Зотова.
По ее словам, перелеты из Москвы в Тиват со стыковкой в Кувейте будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, программа заявлена до 5 октября. Одно из ее преимуществ – короткие стыковки: два часа по пути в Тиват и всего 1 час 10 минут на обратном маршруте.
Региональный представитель авиакомпании Jazeera Airways Яна Вазири сообщила, что решение о постановке блочной программы вместе с «Паксом» принималось очень быстро, хотя на подготовку подобных проектов обычно уходит полгода.
«Мы выбираем те направления, которые обделены прямой перевозкой, и где можем предложить удобные слоты и комфортные стыковки. К примеру, на месяц раньше Черногории мы вместе с туроператором поставили блочную программу на Кипр, она успешно продается», – уточнила г-жа Вазири.
На рейсах в Тиват часть билетов продается без пакета, но их стоимость заметно выше, порядка 70 тысяч рублей, так как для билетов в свободной продаже действует динамическое ценообразование.
Но цена в любом случае интереснее, чем у других авиакомпаний: например, Turkish Airlines предлагает билеты по 85 тысяч и стыковки на несколько часов дольше.
Г-жа Зотова отметила, что стоимость наземного обслуживания в Черногории не сильно выросла: цены в отелях повысились на 7-15% в зависимости от объекта размещения. Пакет подорожал, прежде всего, за счет перевозки. В целом после ковида цены в стране подросли примерно на 15-20%.
Она напомнила, что в Черногории не очень большая отельная база, после пандемии места российского рынка заняли другие страны: значительный турпоток идет со стороны большого сербского рынка, едут болгары, да и сами черногорцы на выходные любят отдыхать в хороших отелях на побережье.
Заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любовь Чучмаева на презентации программы для агентств подчеркнула, что на сегодня Черногория остается единственным европейским направлением, доступным россиянам по цене.
«К тому же страна безвизовая, и это самое главное. А с появлением нашего пакетного предложения на удобных рейсах Jazeera Airways стала еще доступнее», – сказала она.
/TOURBUS.RU
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