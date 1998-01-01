Новости Туроператор «Пакс»: Первый рейс Jazeera Airways в Черногорию загружен уже на 70% Несмотря на длительный перелет через Кувейт, новая черногорская программа оказалась востребована

Как мы сообщали ранее, полетная программа из Москвы в Черногорию на регулярных рейсах Jazeera Airways стартует 4 июня. Туроператор «Пакс» сформировал на базе этой перевозки пакетные туры на побережье Адриатики. Как сообщила в интервью RTN заместитель гендиректора компании Ольга Зотова, первый рейс уже загружен на 70%. «Активно заполняются и два следующих рейса. Дальше продажи традиционно для начала полетной программы чуть проседают, но со второй половины июня агентства вновь активно бронируют. Есть заказы до августа и сентября, но пока единичные. Рейс 4 июня очень популярен, потому что многие с началом летних каникул выезжают к морю на три недели, даже 28 дней. На первом рейсе мы также отправляем турагентов в недельный рекламный тур», – рассказала г-жа Зотова. По ее словам, перелеты из Москвы в Тиват со стыковкой в Кувейте будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, программа заявлена до 5 октября. Одно из ее преимуществ – короткие стыковки: два часа по пути в Тиват и всего 1 час 10 минут на обратном маршруте. Региональный представитель авиакомпании Jazeera Airways Яна Вазири сообщила, что решение о постановке блочной программы вместе с «Паксом» принималось очень быстро, хотя на подготовку подобных проектов обычно уходит полгода. «Мы выбираем те направления, которые обделены прямой перевозкой, и где можем предложить удобные слоты и комфортные стыковки. К примеру, на месяц раньше Черногории мы вместе с туроператором поставили блочную программу на Кипр, она успешно продается», – уточнила г-жа Вазири. На рейсах в Тиват часть билетов продается без пакета, но их стоимость заметно выше, порядка 70 тысяч рублей, так как для билетов в свободной продаже действует динамическое ценообразование. Но цена в любом случае интереснее, чем у других авиакомпаний: например, Turkish Airlines предлагает билеты по 85 тысяч и стыковки на несколько часов дольше. Г-жа Зотова отметила, что стоимость наземного обслуживания в Черногории не сильно выросла: цены в отелях повысились на 7-15% в зависимости от объекта размещения. Пакет подорожал, прежде всего, за счет перевозки. В целом после ковида цены в стране подросли примерно на 15-20%. Она напомнила, что в Черногории не очень большая отельная база, после пандемии места российского рынка заняли другие страны: значительный турпоток идет со стороны большого сербского рынка, едут болгары, да и сами черногорцы на выходные любят отдыхать в хороших отелях на побережье. Заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любовь Чучмаева на презентации программы для агентств подчеркнула, что на сегодня Черногория остается единственным европейским направлением, доступным россиянам по цене. «К тому же страна безвизовая, и это самое главное. А с появлением нашего пакетного предложения на удобных рейсах Jazeera Airways стала еще доступнее», – сказала она. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка