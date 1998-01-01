ПАКС повезет туристов в Черногорию через... Кувейт

Также туроператор предложит туры в Албанию и Хорватию с перелетом Jazeera Airways

Туроператор ПАКС объявил о начале продаж турпакетов в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте. У ПАКС - эксклюзивный контракт с авиакомпанией на блоки мест, - сообщает сегодня АТОР.

Блочная программа на бортах авиакомпании Jazeera Airways, которая будет возить туристов ПАКС на Airbus 320 NEO из Москвы в Тиват через Кувейт, стартует 28 мая и продлится до 28 сентября 2023 года. Вылеты запланированы дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

В ПАКС отметили, что на этой полетной программе будут также сформированы туры в Албанию и Хорватию.

общее время в пути - 10 ч. 45 мин. Москва- Кувейт - 5 часов. Далее стыковка - 2 часа. Далее полет по маршруту Кувейт-Тиват - 3,5 часа. Обратный путь на 1 час меньше (стыковка 1 час).

у Jazeera Airways собственный терминал Т5 в аэропорту Кувейта. Это позволяет минимизировать время для стыковочных рейсов.

При этом позволить себе летний отдых в Черногории с ПАКС смогут туристы с бюджетом, не превышающим 165 тыс. р. на двоих.

Турагенты, с которыми пообщался АТОР на предмет спроса на туры в Черногорию, уверены, что страна, до пандемии входящая в ТОП-20 по спросу у россиян, оправдывает ожидания ПАКС.

В числе факторов, которые могут стимулировать продажи, турагенты называют безвизовый въезд, широкие возможности отдыха, приемлемые цены и высокий отложенный спрос.

«Наконец дождались блочную программу по Черногории и уже получаем запросы от туристов, пошли первые брони. Мы более 10 лет сотрудничаем с ПАКС по Балканам и продажи всегда шли отлично. Накопился солидный объем отложенного спроса, и мы надеемся на успешный сезон по черногорскому направлению», – рассказала представитель турагентства NAVE из Москвы.

В компании «Ветер странствий» из Петербурга тоже полагают, что Черногория, как и раньше, будет пользоваться спросом у россиян.

«Да, «в Черногорию через Кувейт» – звучало бы раньше совсем экзотично. Но в нынешние времена и такая «экзотика» туристов уже не шокирует», – отметили в компании «Ветер странствий»

/TOURBUS.КГ