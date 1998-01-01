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11 мая
В столице представили «Сагу о русском сыре»
Презентация издания о туристическом бренде Углича прошла в преддверии открытия уникального музея «СырКультПросвет»
В столичном Доме книги на Новом Арбате состоялась презентация книги «Сага о русском сыре», изданной Угличским сыродельно-молочным заводом (УСМЗ), входящим в сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга», - сообщает наш специальный корреспондент.
Сыр, как известно, с давних пор является одним из главных туристических брендов города Углича, недавно официально включённого в «Золотое кольцо России».
«В 2018 году УСМЗ вошел в структуру компании «АгриВолга» и на производстве началась модернизация, в ходе которой мы получили доступ к уникальным документы о развитии , сыроделия на угличской земле, в том числе ив дореволюционные времена, — рассказала, открывая презентацию, Елена Ломакина, генеральный директор компании «Агранта», в которую входит «АгриВолга».
- Мы были просто поражены, узнав, что у российского сыроварения такие же глубокие корни, как у швейцарского или французского и решили, что будет очень важно рассказать об этом широкой аудитории. причём мы обнаружили, что в книжных магазинах нет изданий, посвящённых истории русского сыроделия - есть только масса книг с рецептами блюд из сыра».
В 30-е годы ХХ века наработанные знания русских сыроделов были сохранены в советской рецептуре сыров, в ГОСТах, которые разрабатывал ВНИИМС – Всероссийский НИИ маслоделия и сыроделия. «Мы используем стратегический опыт угличских микробиологов, применяя проверенные временем качественные отечественные закваски, которые создаются на Угличской биофабрике», - рассказала Анна Хворостяная, директор по стратегическому маркетингу компании «Агранта».
Книга отвечает на многие неожиданные и непривычные вопросы о русском сыроделии.. Какой сыр ели современники Ивана Грозного? Зачем Петр 1 пригласил в Россию сыроваров из Голландии? Откуда поставлялся сыр в ресторации пушкинских времен? Почему русский сыр является не имеющим аналогов продуктом? С какими трудностями столкнулся Николай Васильевич Верещагин, старший брат знаменитого художника, возрождая в середине XIX века русскую школу сыроделия? Как появился так называемый «сырный треугольник», который соединил места село Едимоново в Тверской области, Углич и Коприно в Ярославской области?
«Вообще русское сыроделие - одна из ярких страниц истории Вольного экономического общества, которое было создано в 1765 году Екатериной Второй «для поощрения земледелия и домостроительства в России, - отметил представитель Вольного экономического общества, академик РАН, профессор Александр Петриков. - Проект старшего Верещагина по артельному сыроделию и маслоделию - один из самых успешных проектов ВЭО, он касался именно доходности преобладающей части российского населения — крестьян, и участвовали в нём многие великие общественные деятели России, в том числе Дмитрий Менделеев. И знать историю своего Отечества можно и по истории прославивших его продуктов.
Кроме того, эта книга - свидетельство возрождения русской провинции, поддержки местных брендов, продукции, которая исторически производилась в российских губерниях».
Углич — один из самых быстроразвивающихся туристических центров России, туристический поток в него приближается к полумиллиону человек. Кроме того, в минувшем году Углич стал лидером по заходам теплоходов — более 2, 2 тыс. раз. А это значит, что УСМЗ может стать популярным объектом показа
«Мы хотим создать и музей сыроделия при УСМЗ, где можно было бы познакомиться не только с историей, но и непосредственно с производством сыра - одна из стен нового производственного цеха сделана из стекла. А в ресторане «СырБор» будут представлены сыры и блюда из российских сыров», - добавила г-жа Елена Ломакина.
В конце экскурсии по музею гостям предложат продегустировать сыры и даже — посредством неформального голосования — выбрать лучший.
Кроме того, посетители увидят в экспозиции и восстановленную линию старого производственного оборудования, на котором делали сыр (сырную ванну, весы для сыра и так далее) и видеоматериалы, рассказывающие о прежних технологиях производства сыров.
Наконец, в музее появится и небольшой кинотеатр на 30 мест. Здесь будет показываться фильм об истории и работе УСМЗ, здесь же расположатся и различные тематические развлекательные зоны. Например, в лабораториях сыра и молока посетители смогут сами собрать собственную упаковку молока или сыра.
Появится и особая зона, где сыр будет представлен в качестве героя различных мультфильмов и кинофильмов.
«Сейчас у молодого поколения, уставшего от фастфуда, складывается ощущение, что сыроделие в стране стало развиваться только в последнее время. Да, отрасль сыроварения сейчас на новом витке развития, но мы это делаем еще с петровских времён. Даже иностранцы, приезжая в Россию и пробуя наши продукты, признают вкус и качество нашего сыра, хотят его покупать. И органические продукты, которые производятся в России, тоже очень ценятся в мировом масштабе.
Важно знать и беречь историю и сохранять идентичность продукта, чтобы в любой точке России, да и за рубежом, человек, попробовав сыр и не видя маркировки, мог сказать: «Да, этот сыр сделан в России!»», - считает Оксана Кузнецова, директор Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.
Открытие музея «СырКультПросвет» и кафе-ресторана «Сыр-бор» ожидается в конце июня 2023 года.
/TOURBUS.RU
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