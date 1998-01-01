Уникальный угличский музей «СырКультПросвет» готовится к открытию

Работа над музеем «СырКультПросвет», который появится на Угличском сыродельно-молочного заводе (УСМЗ), переходит на новый этап. В феврале начнется организация помещений Музея, работа над экспозицией. Ожидается, что музейное пространство примет первых посетителей в конце апреля 2023 года.

Задумка создать музей «СырКультПросвет» зародилась у руководства сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга», в который входит Угличский сыродельно-молочный завод (УСМЗ), несколько лет назад. Сегодня УСМЗ – один из лидеров российского сыроделия, на современном оборудовании выпускают сыры по знаменитым отечественным рецептурам, сохраняя традиции сыроварения, которые зародились на ярославской земле еще в 19 веке.

Миссия будущего музея «СырКультПросвет» - сохранить эти традиции, уникальные исторические документы, артефакты, вести просветительскую работу.

«Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга» и УСМЗ вкладывают серьезные усилия в сохранение и развитие наших, отечественных традиций, в том числе в традиции сыроварения. Я считаю крайне важным сохранять российские традиционные рецептуры сыров, они не должны забыться или исчезнуть. Мы возродили их и производим на УСМЗ сыры по тем самым знаменитым российским рецептам, сыры, вкус которых знаком с детства.

По нашей задумке, музей «СырКультПросвет» расскажет посетителям об истории отечественного сыроделия, о великом вкладе русских мастеров сыроварения в это интересное ремесло и науку, об истории знаменитых сыров России.», - отмечает Сергей Бачин, председатель совета директоров компании «Агранта», в которую входит холдинг «АгриВолга».

Над концепцией и дизайном музея работает Дизайн-бюро «Б & К» (компания разрабатывает современные музейные экспозиции на стыке интересных архитектурных и дизайнерских решений). Сейчас проект музея «СырКультПросвет» утвержден. Впереди – большой участок работ по организации и наполнению смысловых зон, работа с экспонатами.

Фактически экспозиция встретит посетителей музея уже в фойе при входе на территорию завода. Здесь будет расположен магазин, где можно будет купить сыры, и кафе-ресторан. Тут же разместятся экспонаты старой линии производства сыров и масла – это оборудование сегодня уже стало объектами современной скульптуры. Такие ретро арт-объекты современного искусства настроят гостей музея на нужный лад.

Затем посетители попадают в длинный переход между двумя зданиями: им откроется галерея различных информационных стендов. «В научно-популярном стиле мы расскажем гостям музея о сыре. Будет представлена сырная карта Европы, презентованы знаковые, самые лучшие мировые сыры, посетители узнают этимологию слова «сыр» на разных языках мира, начиная с латыни, и так далее. Чуть дальше, в зоне, оформленной под кухню, можно будет познакомиться с различными рецептами приготовления сыров и блюд на основе сыра – в видео и текстовых материалах», - рассказывает Эрик Белоусов, основатель и креативный директор Дизайн-бюро «Б & К».

В следующем помещении, совмещенным с дегустационным залом, можно будет узнать в целом о том, как зародилось и развивалось сыроварение в России. Здесь будут представлены старые гравюры, фотографии и другие документы. Туристы узнают о том, как развивал сыроварение основатель российского сыроделия Николай Верещагин, затем история дойдет до 1935 года, когда был основан завод в Угличе.

Наконец, экспозиция подведет посетителей к современному состоянию завода и в целом сыроделия в стране. Сегодня УСМЗ – это современное, прекрасно оборудованное предприятие, которое продолжает традиции русских сыроделов, заложенные еще в 19 веке. Отсюда можно будет увидеть и само производство через панорамные витрины, причем каждый этап цепочки производства сыра будет объясняться.

«В конце экскурсии гостям предложат продегустировать сыры. Организуем и веселое голосование: например, можно будет заполнить желтыми шариками колбы, выбирая, какой сыр понравился больше всего. Ну а на выходе из здания эти сыры можно будет приобрести», - отмечает Эрик Белоусов.

Также посетители увидят в экспозиции и восстановленную линию старого производственного оборудования, на котором делали сыр (сырную ванну, весы для сыра и так далее), видеоматериалы, рассказывающие о прежних технологиях производства сыров.

Наконец, в музее появится и небольшой кинотеатр на 30 мест. Здесь будет показываться фильм об истории и работе УСМЗ, также в кинотеатре будут проходить различные встречи, лекции. Здесь же расположатся и различные тематические развлекательные зоны. Например, в лабораториях сыра и молока посетители смогут сами собрать собственную упаковку молока или сыра. Появится и зона, где сыр будет представлен как герой различных мультфильмов и кинофильмов.

В музее будет и комната архивиста. «Мы обнаружили на заводе различные интересные документы, приказы, в том числе, например, как предприятие работало во время Великой Отечественной войны, и эти любопытные исторические артефакты тоже станут экспонатами музея. Таким образом, Музей станет настоящей интерактивной площадкой», - отмечают в Дизайн-бюро «Б & К».

Что касается кафе-ресторана, который появится здесь, то и он тоже поддержит сырную тему. Ресторан «Сыр-бор» станет неким продолжением музейной экспозиции и экскурсий.

Открытие музея «СырКультПросвет» и кафе-ресторана «Сыр-бор» ожидается в конце апреля 2023 года.

/TOURBUS.RU