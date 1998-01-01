Райко Ружичка: «Хорватия продолжит оформлять визы российским туристам»

Информация о полной приостановке приема визовых документов не верна, но определенные коррективы произойдут

По информации АТОР, на сайте визового центра компании VFS Global, которая является визовым провайдером Хорватии в России, опубликовано сообщение, что с 1 мая и до дальнейших распоряжений посольство Хорватии в Москве приостанавливает прием заявлений по цели поездки «Туризм».

Однако, как сообщил директор российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка, информация на сайте VFS Global не совсем верно отражает ситуацию.

«Хорватия выдавала и продолжит оформлять российским туристам визы уже как страна, входящая в Шенгенскую зону. Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или посольства Хорватии в РФ не поступало.

Речи о полной остановке приема документов под туристические цели нет. Тем более, накануне старта летнего сезона», – пояснил г-н Ружичка.

«Мы разбираемся в ситуации. Все соответствующие ведомства в курсе», – добавил он.

Тем не менее, как отметил представитель хорватского туризма, определенные корректировки в приеме документов от российских заявителей все же произойдут.

«В консульстве физически не хватает специалистов, которые могут заниматься именно визовым вопросом – обработкой и проверкой документов. Поэтому обсуждаются приемлемые варианты, например, введение квот или уменьшение количества временных слотов на прием документов от российских заявителей. Мы уверены, что компромиссный формат будет найден», – подчеркнул г-н Ружичка.

Он также сообщил, что обновленная информация о приеме документов будет опубликована на сайте визового центра или Посольства Хорватии в Москве.

Как напоминает АТОР, в начале марта визовый центр Хорватии объявил о приеме документов на визы по электронной почте. Как правило, страны Шенгенской зоны в РФ ведут такие процедуры через систему предварительной записи.

По информации ряда источников, возможно, анонсированная приостановка приема документов на визы с целью туризм также связана с техническими работами визового провайдера.

/TOURBUS.RU





Фото: www.piqsels.com



