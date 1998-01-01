Хорватия изменила систему записи в визовые центры

Запись в визовые центры Хорватии теперь ведется только по электронной почте

Как сообщает АТОР, по информации компании VFS Global, визового провайдера Хорватии в России, запись в визовые центры Хорватии временно ведется по почте: info.croatia@vfshelpline.com.

При отправлении заявки туристов просят указывать город подачи, фамилию и имя всех заявителей, дату и цель поездки, а также актуальный номер телефона. О причинах таких изменений и сроках их действия на сайте VFS Global ничего не сообщается.

Ранее подача заявлений на визу в Хорватию велась по предварительной записи на сайте визового центра: при заходе в систему бронирования временных слотов туристы выбирали свой город, тип визы, дату и время для подачи документов в удобном для них городе.

Однако в январе с доступом и записью на хорватскую визу возникли проблемы: не отражались свободные слоты в городах, а при попытке записаться на подачу документов система «зависала» или выдавала ошибку. Приходилось «перезаходить» и начинать процесс записи по новой.

По данным VFS Global, визовые центры Хорватии действуют в 19 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, регионы Северо-Запада, Сибири, Урала, Приволжья и Дальнего Востока.

Как мы сообщали ранее, Хорватия с 1 января 2023 года вошла в Шенгенскую зону. В соответствии с требованиями Шенгенского сообщества, для оформления шенгенской визы в Хорватию требуется сдача биометрических данных для граждан возрастом от 12 лет.

Со вступлением Хорватии в Шенген изменились визовые процедуры для туроператоров. С 2023 года Посольство Хорватии отменило аккредитацию туристических компаний: теперь они подают документы своих туристов на общих основаниях.

Введением новых требований о подаче документов на хорватский шенген туроператоры-эксперты АТОР удивлены: письмо может не дойти или попасть в спам из-за настроек почты как отправителя, так и адресата. А если вмешается человеческий фактор, то заявку в ВЦ могут и потерять.

Участники турбизнеса надеются, что к началу высокого сезона систему подачи заявлений на визу Хорватии все же вернут к прежнему формату.

Ажиотажа с получением хорватского шенгена, как и бронированием туров в эту страну, сейчас нет, сообщают участники туррынка. В нескольких компаниях рассказали об обращениях их клиентов за визой в Хорватию в январе-феврале текущего года. Визы получили все туристы, но только строго под даты поездки.

«Осторожность» консульства Хорватии в вопросе выдаче «длинных» виз россиянам эксперты туристического рынка объясняют тем, что балканская страна только вступила в Шенгенскую зону. Тем не менее, специалисты рассчитывают, что в летнем сезоне 2023 года хорватская сторона будет щедрее на длинные мультивизы, поскольку в России у этой страны есть постоянная аудитория туристов.

Туроператоры рекомендуют туристам, собирающимся в Хорватию, более тщательно готовить пакет документов для минимизации рисков в отказе визы и для повышения вероятности получения шенгена на длинный срок.

Например, нужно учитывать, что консульство Хорватии принимает на рассмотрение страховые полисы тех российских страховых компаний, которые сотрудничают с европейскими страховыми компаниями (ЕВРОИНС, «Тинькофф Страхование», «Альфа-Страхование» и др.).

В летнем сезоне 2023 года добраться до Загреба и хорватских курортов можно на стыковочных рейсах через Белград или Стамбул.

/TOURBUS.RU

Фото: www.piqsels.com