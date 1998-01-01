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Япония отменит ковидные ограничения для туристов 29 апреля

За первые три месяца этого года Страну восходящего солнца посетили 6400 россиян

Япония планирует отменить ковидные ограничения для въезжающих в страну иностранцев раньше назначенной на 8 мая даты – с 29 апреля, сообщает издание Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве страны.

Таким образом власти хотят привлечь иностранных туристов во время «Золотой недели» – праздничной нерабочей недели в Японии, говорится в сообщении.

Сейчас при въезде в страну путешественники должны предъявить сертификат с отметками о выполненных не менее трех доз вакцины против COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус, взятый в течение 72 часов до вылета. Вместо этих требований правительство Японии планирует ввести систему добровольного тестирования для лиц с симптомами вируса в пяти основных аэропортах страны, пишет издание.

Праздничная «Золотая неделя» в Японии начинается с 29 апреля и заканчивается 5 мая, на эти даты приходятся сразу четыре государственных праздника.

Согласно статистическим данным, опубликованным на глобальном сайте JNTO, количество въезжающих иностранных граждан в Японию за период с января по март 2023 года составило 4 790 300 человек.

Для сравнения эта цифра в 2019 году составила 8 053 797 человек.

В марте 2023 года Японию посетили 1 817 500 человек, в марте 2019 года — 2 760 136 человек. Число иностранцев, посетивших страну в марте, составило 65,8% от количества приехавших в марте 2019 года.

Из России в Японию в марте 2023 года въехали 3400 человек, а за период январь-март эта цифра составила 6400 человек.

Тройку лидеров по въезжающим марте 2023 возглавила Южная Корея (466 800 человек), за ней следует Тайвань (278 900 человек) и США (203 000 человек).

За период январь-март 2023 года лидирующее место по въезду из других государств снова заняла Южная Корея (1 600 700 человек), Тайвань (786 700 человек) и Гонконг (416 200 человек).

/TOURBUS.RU