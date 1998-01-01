Япония готовится отменить все антиковидные ограничения для туристов

Власти Японии приняли решение с 8 мая прекратить действие ряда мер по борьбе с COVID-19, поскольку рейтинг заболевания будет снижен до уровня сезонного гриппа, сообщает газета The Japan Times.

"С реклассификацией коронавируса правительство Японии прекратит весь пограничный контроль или тестирование людей, прибывающих в страну. Но в случае появления нового и высокопатогенного штамма власти применят меры для замедления его распространения, в том числе карантин", — пишет издание.

Как отмечает газета, также в Японии будет сокращена государственная поддержка скрининга, тестирования и амбулаторного лечения коронавируса.

В настоящее время российским туристам для посещения Японии необходимо предъявить сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления. Результат теста нужно загрузить в установленное на смартфон приложение MySos.

Также туристам потребуется получить QR-код для въезда в Японию на сайте Visit Japan и оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году, как ожидается, привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений, что обеспечит поддержку местному бизнесу, - сообщает также сегодня «Интерфакс».

Эксперты Kansai University полагают, что позитивный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может достигнуть 616 млрд иен ($4,7 млрд).

Как малый, так и крупный бизнес в Японии (от сети кофеен Starbucks Corp., которая предлагает посетителям тематические напитки в этот период, до туроператоров и гостиничных сетей) зависит от точности прогнозов экспертов в отношении дат цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.

Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.

В 2007 году японское метеорологическое агентство (Japan Meteorological Agency) было вынуждено принести публичные извинения в связи с тем, что его эксперты ошиблись с датами сезона цветения сакуры на девять дней.

/TOURBUS.RU