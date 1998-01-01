Туроператоры присматриваются к рейсам Royal Air Maroc

Эксперты рассказали о планах по использованию рейсов Москва-Касабланка, которые должны начаться со 2 мая

Как мы сообщали ранее, авиакомпания Royal Air Maroc анонсировала перезапуск полетной программы из Касабланки в Москву. Перевозчик приостановил рейсы в Россию в марте прошлого года и с тех пор регулярно выпускал уведомления о продлении этой вынужденной паузы.

Как сообщают в Royal Air Maroc, сейчас все технические проблемы решены и полеты возобновятся со 2 мая. Запланировано две частоты в неделю: по средам и пятницам до конца летнего сезона. Перелет займет около 6 часов. Стоимость билетов в мае – от 53 тыс.руб. в обе стороны на человека.

Сейчас туристы могут добраться до Касабланки на рейсах турецких и арабских авиакомпаний: билет «туда-обратно» обойдется от 70 тыс.руб. на одного пассажира.

По мнению туроператоров, которых опросил АТОР, возобновление прямых рейсов в Марокко позволит повысить интерес к круглогодичному направлению, у которого есть своя аудитория в России.

В первую очередь, туроператоры готовы формировать экскурсионные туры в Марокко на базе прямых рейсов Royal Air Maroc. Так, Space Travel разрабатывает летнее предложение с акцентом на обширную индивидуальную экскурсионную программу: уже заключен прямой контракт с отелем Mazagan Beach & Golf Resort 5* .

В ближайшее время экскурсионные туры в Марокко появятся у туроператора «Русский Экспресс». У PAC Group и «Интуриста» уже есть продукт по Марокко на GDS-рейсах: в большей степени по направлению востребованы экскурсионные туры, реже – пляжные.

В ANEX Tour рассматривают возможность открытия продажи туров в Марокко на регулярных рейсах под запрос. В таком формате продукт по Марокко представлен в ассортименте компаний ПАКС и ICS Travel Group: расширять свое предложение туроператоры сейчас не намерены.

При этом туроператоры пока не спешат с блочной перевозкой на рейсах Royal Air Maroc: таких планов у основных игроков нет.

«Блоков брать не планируем, достаточно рейсов из систем GDS», – сообщили в «Русском Экспрессе». Аналогичная позиция у PAC Group, а также ПАКС и ICS Travel Group. В Space Travel потенциально рассматривают блочную перевозку, но это зависит от объема продаж.

«Возможно, поставим блоки на лето, но пока будем наблюдать за спросом», – прокомментировали в Space Travel.

Эксперты оценивают потенциальный спрос на туры в Марокко в летнем сезоне-2023 как умеренный. Как отмечают в «Русском Экспрессе», в летние месяцы у россиян традиционно больше востребован пляжный отдых в Агадире. В летнем сезоне 2017 года на этот курорт ставились и чартеры.

«Сейчас до Агадира придется лететь минимум с одной пересадкой регулярным рейсом, разумеется, не способствует развитию массового туризма», – резюмируют в «Русском Экспрессе». В компании рекомендуют сейчас рассматривать Касабланку прежде всего как экскурсионное направление с возможным отдыхом в люксовых отелях.

Зато туроператоры обращают внимание на стыковочные рейсы через Касабланку. С пересадкой в этом аэропорту на рейсах Roya lAir Maroc и других авиакомпаний можно долететь до Испании (Мадрид, Барселона), Португалии (Лиссабон, Алгарве), Франции (Париж).

Например, перелет из Касабланки в Мадрид займет всего два часа, а билеты в обе стороны обойдутся в 12 тыс.руб. на одного. Также у Royal Air Maroc есть большая маршрутная сеть в города Африки, а также перелеты в страны Латинской Америки.

По информации туроператоров, в среднем туры в Марокко стоят от 180-220 тыс.руб. на двоих.

Если же брать среднюю цену за полный пакет, то, по данным PAC Group, тур на семь ночей с насыщенной экскурсионной программой с проживанием в отелях 4* и авиаперелетом обойдется в 400 тыс.руб. на двоих.

/TOURBUS.RU