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Royal Air Maroc возобновляет рейсы в Россию

Полеты по маршруту Москва – Касабланка планируется начать 2 мая

«Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Все технические вопросы решены. Первый рейс после значительного перерыва состоится 2 мая. Далее рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона», – сообщили в представительстве Royal Air Maroc в Москве, которое сегодня цитирует АТОР.

Авиабилеты в Марокко уже в продаже. Перелет по маршруту Москва – Касабланка и обратно Royal Air Maroc оценивает в 45 тыс. р. на человека.

Оплатить билеты можно российской картой или картой международных платежных систем, всего тремя способами.

Первый – по телефону, с оплатой российской картой по платежной ссылке. Турист звонит в представительство Royal Air Maroc в Москве (+7(495) 3636365). Заказывает билеты. А далее получает на e-mail ссылку на оплату.

«У нас рублевый счет в Альфа банке, подключен дистанционный эквайринг», - рассказали в Royal Air Maroc. Для уточнения деталей можно написать на e-mail представительства: info.ram.ru@royalairmaroc.com

Второй вариант покупки – онлайн, на сайте авиакомпании. Такой способ предполагает наличие карты международных платежных систем.

Третий вариант – купить тур или авиабилеты отдельно у туроператоров, продающих туры в Марокко.

Напомним, что Royal Air Maroc 17 февраля 2022 года возобновила прямые регулярные рейсы из Касабланки в московский аэропорт "Домодедово" после приостановки рейсов в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. До этого компания летала в "Домодедово" с 2018 года.

Однако уже 16 марта Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию, официально - «по требованию страховой компании».

Как мы сообщали ранее, в Марокко с 30 сентября прошлого года были сняты все ограничения на въезд в страну. Осталось только одно условие – заполнение несложной анкеты (бланки раздают в самолете) о состоянии здоровья.

/TOURBUS.RU