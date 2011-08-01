Евроконтроль: Ограничения полетов в Россию сохранятся до конца 2029 года

Как сообщает сегодня АТОР, Евроконтроль (Eurocontrol), Европейская организация по безопасности аэронавигации, представила свежий прогноз по развитию авиасообщения в Европе в перспективе сами лет: с 2023 до конца 2029 года. Последнее исследование на эту тему было опубликовано в октябре 2022 года.

Согласно выводам экспертов Евроконтроля, в сравнении с осенним докладом были пересмотрены прогнозные показатели по увеличению количества рейсов в Европе в 2023 и 2024 годах в связи с сохранением активного отложенного спроса, в первую очередь, на путешествия в Южную Европу (рост авиатрафика летом-2023 на 15% в сравнении с летом 2022 года).

Тем не менее, основной прогноз по возвращению европейского воздушного движения к доковидным показателям 2019 года (11,1 млн рейсов) в отраслевой организации сохранили: это произойдет не ранее 2025 г. А вот после этого рост, вероятно, замедлится или даже остановится.

По оценкам Евроконтроля, после 2025 года количество рейсов в Европе будет увеличиваться в среднем только на 1,5% в год и к 2029 году эта динамика снизится до 0,9%. Предыдущий семилетний прогноз предусматривал темпы роста на 2,2% в годовом исчислении и 2% в 2027-2028 годах.

Евроконтроль объясняет свой пересмотр в сторону понижения «большей неопределенностью» в перспективе ближайших семи лет из-за нескольких факторов: высокой инфляции, роста цен на нефть, влияния событий вокруг Украины и растущего давления со стороны экологических активистов.

Согласно данным Евроконтроля, экологическая политика в ЕС уже привела к сокращению внутренних рейсов в нескольких европейских странах, даже несмотря на то, что большинство новых законов, установленных в рамках «Зеленого соглашения» ЕС, еще не вступили в силу. Внутренние рейсы на короткие расстояния уже отменены во Франции, Нидерландах и Финляндии.

В прошлом году в Европе было совершено 9,2 млн рейсов (83% от уровня 2019 года). При этом доля бюджетных авиакомпаний выросла до 32,3% и практически сравнялась с долей классических перевозчиков (32,4%).

Как полагают эксперты Евроконтроля, в перспективе ближайших 7 лет лоукостеры обойдут по количеству рейсов крупные авиакомпании, так как их гибкая экономическая модель позволяет предложить потребителям более низкие цены на основную услугу – перелет.

При этом в Евроконтроле на текущий момент не видят факторов для возможного открытия воздушного пространства России и Украины. Эксперты предполагают, что воздушное пространство этих стран останется закрытым до конца 2029 года.

Осенью 2022 года европейские эксперты были более оптимистичны: они прогнозировали приостановку рейсов до конца 2028 года.

«Возврата к «нормальному» маршруту через воздушное пространство Украины и России к концу семилетнего горизонта не ожидается. Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, а также Белоруссии и Молдовы сохранятся до конца 2029 года», – резюмируют в Евроконтроле.

По оценкам экспертов, больше всего из-за приостановки полетов в Россию потеряли страны Балтии, Скандинавии и Польша, а в плюсе в семилетней перспективе окажутся авиакомпании Китая, которые смогут увеличить свою долю в сегменте международного транзита.

/TOURBUS.RU