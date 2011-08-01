|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
07 апреля
Евроконтроль: Ограничения полетов в Россию сохранятся до конца 2029 года
Европейская организация по безопасности аэронавигации ухудшила прогноз развития авиасообщения
Как сообщает сегодня АТОР, Евроконтроль (Eurocontrol), Европейская организация по безопасности аэронавигации, представила свежий прогноз по развитию авиасообщения в Европе в перспективе сами лет: с 2023 до конца 2029 года. Последнее исследование на эту тему было опубликовано в октябре 2022 года.
Согласно выводам экспертов Евроконтроля, в сравнении с осенним докладом были пересмотрены прогнозные показатели по увеличению количества рейсов в Европе в 2023 и 2024 годах в связи с сохранением активного отложенного спроса, в первую очередь, на путешествия в Южную Европу (рост авиатрафика летом-2023 на 15% в сравнении с летом 2022 года).
Тем не менее, основной прогноз по возвращению европейского воздушного движения к доковидным показателям 2019 года (11,1 млн рейсов) в отраслевой организации сохранили: это произойдет не ранее 2025 г. А вот после этого рост, вероятно, замедлится или даже остановится.
По оценкам Евроконтроля, после 2025 года количество рейсов в Европе будет увеличиваться в среднем только на 1,5% в год и к 2029 году эта динамика снизится до 0,9%. Предыдущий семилетний прогноз предусматривал темпы роста на 2,2% в годовом исчислении и 2% в 2027-2028 годах.
Евроконтроль объясняет свой пересмотр в сторону понижения «большей неопределенностью» в перспективе ближайших семи лет из-за нескольких факторов: высокой инфляции, роста цен на нефть, влияния событий вокруг Украины и растущего давления со стороны экологических активистов.
Согласно данным Евроконтроля, экологическая политика в ЕС уже привела к сокращению внутренних рейсов в нескольких европейских странах, даже несмотря на то, что большинство новых законов, установленных в рамках «Зеленого соглашения» ЕС, еще не вступили в силу. Внутренние рейсы на короткие расстояния уже отменены во Франции, Нидерландах и Финляндии.
В прошлом году в Европе было совершено 9,2 млн рейсов (83% от уровня 2019 года). При этом доля бюджетных авиакомпаний выросла до 32,3% и практически сравнялась с долей классических перевозчиков (32,4%).
Как полагают эксперты Евроконтроля, в перспективе ближайших 7 лет лоукостеры обойдут по количеству рейсов крупные авиакомпании, так как их гибкая экономическая модель позволяет предложить потребителям более низкие цены на основную услугу – перелет.
При этом в Евроконтроле на текущий момент не видят факторов для возможного открытия воздушного пространства России и Украины. Эксперты предполагают, что воздушное пространство этих стран останется закрытым до конца 2029 года.
Осенью 2022 года европейские эксперты были более оптимистичны: они прогнозировали приостановку рейсов до конца 2028 года.
«Возврата к «нормальному» маршруту через воздушное пространство Украины и России к концу семилетнего горизонта не ожидается. Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, а также Белоруссии и Молдовы сохранятся до конца 2029 года», – резюмируют в Евроконтроле.
По оценкам экспертов, больше всего из-за приостановки полетов в Россию потеряли страны Балтии, Скандинавии и Польша, а в плюсе в семилетней перспективе окажутся авиакомпании Китая, которые смогут увеличить свою долю в сегменте международного транзита.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72