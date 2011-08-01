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26 октября
Eurocontrol: Запрет на полеты в Россию продержится до 2029 года

Орган управления воздушным движением ЕС опубликовал доклад о перспективах восстановления авиатрафика в 2023-28 гг.


 

Европейский орган управления воздушным движением Eurocontrol (Евроконтроль) опубликовал доклад о перспективах восстановления трафика воздушного движения в перспективе до конца 2028 года, - сообщает сегодня АТОР.

Отраслевая организация пересмотрела свой прогноз в сторону понижения, и теперь ожидается, что возврат к уровню 2019 года не произойдет до 2025 года. Еще в июне аналитики Евроконтроля полагали, что полное возвращение к допандемийному объему перевозок возможно к 2024 году.

 

Однако теперь Евроконтроль предупреждает, что восстановление авиации будет «долгим и болезненным» - из-за российско-украинского конфликта, повлекшего взаимные запреты на использование воздушного пространства России и Европы, роста цен на энергоносители и влияния инфляции на спрос на авиаперевозки.

Так, с начала года цены на авиатопливо выросли на 47%, а стоимость авиабилетов увеличилась на 15% по сравнению с 2019 годом.

 

Как отмечает АТОР, прогнозы Евроконтроля высоко ценятся и, как правило, являются одними из самых точных. В прогнозе, опубликованном в октябре, изложены три сценария: самый оптимистичный показывает восстановление европейской авиации до уровня 2019 года в 2023 году, а самый пессимистичный – восстановление после 2028 года, базовый – к 2025 году.   

 

Все три сценария предполагают рост цен на энергоносители с косвенным эффектом на покупательную способность потребителей, что влияет на спрос на поездки.

Все три варианта также предполагают, что авиакомпании могут столкнуться с нехваткой персонала в 2023 году. Также все три сценария предполагают «полное восстановление» потоков дальнемагистральных перевозок в 2023 году и минимальные ограничения на поездки из-за COVID-19.

 

Согласно базовому сценарию, количество рейсов в ЕС в 2022 году составит 84% от уровня 2019 года, 92% – в 2023 году, 98% в 2024 году и 101% в 2025 году.

«Этим летом мы наблюдали высокий спрос, но он сдерживался как способностью сектора справиться с быстрым ростом, так и влиянием конфликта в Украине. Мы с оптимизмом смотрим на восстановление трафика примерно до 92% от уровня 2019 года в следующем году, но все еще существуют значительные риски снижения, которые могут повлиять на восстановление», – говорится в прогнозе Eurocontrol.

 

В базовом сценарии Eurocontrol сообщается, что к концу окна прогноза трафика в 2028 году возврата к обычным маршрутам через российское или украинское воздушное пространство не произойдет.

«Ограничения воздушного пространства, связанные с событиями на Украине, также распространяются на Белоруссию и Молдову, что привело к сокращению полетов над Балтийским регионом, скандинавскими государствами и Польшей», – констатируют в Евроконтроле.

/TOURBUS.RU

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