Татьяна Шаршавицкая покинула пост главы департамента развития туризма Минэкономразвития

“28 марта Татьяна Михайловна Шаршавицкая освобождена от должности директора департамента развития туризма Минэкономразвития России по собственному желанию”, - сообщили сегодня в пресс-службе Минэкономразвития.

Напомним, что г-жа Шаршавицкая была назначена на этот пост лишь 6 декабря прошлого года. Экс-директор департамента по образованию юрист, в 1995 г. она окончила МГУ имени М. В. Ломоносова. Ранее Татьяна Шаршавицкая занимала пост заместителя председателя Москомтуризма.

Выступая в середине марта на Пятом коргрессе турагентов в Москве, Татьяна Шаршавицкая выразила уверенность, что “россияне ни при каких условиях не смогут отказаться от путешествий. Туризм стал частью ДНК россиянина. И сегодня наша задача увеличить количество туристических поездок, сфокусироваться на спрос и предлагать продукт по запросу. В тренде - короткие поездки выходного дня и этот сценарий должен встать в основу, рассматриваться как рабочий”.

«Наша цель - к 2030 году увеличить количество туристических поездок в два раза. И если прошлый год показал 62 млн. туристов, – то удвоение – это большая цифра. И нам всем надо понимать, как ее достичь, какими способами.

Среди мер – сделать предложения всесезонными. В этом плане свои преимущества показывают лечебно-оздоровительный и деловой туризм», - добавила глава департамента развития туризма..

Отметим, что ранее, в январе, уволился по собственному желанию директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Сослан Абисалов, который пришел в Минэкономразвития одновременно с г-жой Шаршавицкой. С 10 января его обязанности исполняет Дмитрий Веригин.

Напомним также, что в декабре в Минэкономразвития в связи с ликвидацией Ростуризма были созданы два новых департамента, ведающие вопросами, касающимися туризма (количество департаментов министерства, по указу президента, было увеличено с 35 до 37).

Ранее в октябре президент РФ подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции были переданы Минэкономразвития. В частности это функции по выработке государственной политики в сфере туризма, госрегулирования туристской деятельности в России, управления госимуществом и правоприменительные функции в туризме.

Также министерство осуществляет надзор за деятельностью туроператоров, занимающихся выездным туризмом, и контроль аккредитованных организаций, которые ответственны за классификацию туробъектов.

В правительстве РФ направление сферы туризма курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

/TOURBUS.RU