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07 декабря
Татьяна Шаршавицкая назначена главой департамента развития туризма Минэкономразвития
Ранее Татьяна Шаршавицкая занимала пост заместителя председателя Москомтуризма
Татьяна Шаршавицкая, ранее работавшая заместителем председателя Москомтуризма, назначена главой вновь созданного департамента развития туризма в Минэкономразвития, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с принятием новых полномочий в сфере туризме в штатном расписании Минэкономразвития созданы департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма. Руководителем департамента развития туризма назначена Татьяна Шаршавицкая", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее вчера стало известно, что главой департамента реализации проектов в сфере туризма стал Сослан Абисалов.
«Создание двух новых департаментов обеспечат эффективную работу по взаимодействию с туристической отраслью и повысят эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Как сообщается, «в задачи департамента развития туризма входит развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках».
По информации АТОР, Татьяна Михайловна Шаршавицкая по образованию юрист, в 1995 г. окончила МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 2012 - 2014 гг. работала советником заместителя генерального директора ОАО «ГАО ВВЦ», в 2014 - 2016 гг. – директором ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня».
В 2016 - 2018 гг. занимала должность директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Московской области, а в 2018 - 2022 гг. работала заместителем председателя Комитета по туризму г. Москвы.
С 6 декабря 2022 года назначена на должность директора Департамента развития туризма Минэкономразвития России.
Напомним, что в Минэкономразвития в связи с ликвидацией Ростуризма были созданы два новых департамента, которые будут ведать вопросами, касающимися туризма (количество департаментов Минэка, по указу президента было увеличено с 35 до 37).
Ранее в октябре президент РФ подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. В частности это функции по выработке государственной политики в сфере туризма, госрегулирования туристской деятельности в России, управления госимуществом и правоприменительные функции в туризме.
Также министерство будет осуществлять надзор за деятельностью туроператоров, занимающихся выездным туризмом, и контроль аккредитованных организаций, которые ответственны за классификацию туробъектов.
Временным куратором туризма в министерстве был назначен замглавы МЭР Дмитрий Вахруков. В настоящее время г-н Вахруков курирует в ведомстве направления региональной политики и территориального планирования.
В правительстве РФ направление сферы туризма курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
/TOURBUS.RU
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