Татьяна Шаршавицкая назначена главой департамента развития туризма Минэкономразвития

Татьяна Шаршавицкая, ранее работавшая заместителем председателя Москомтуризма, назначена главой вновь созданного департамента развития туризма в Минэкономразвития, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с принятием новых полномочий в сфере туризме в штатном расписании Минэкономразвития созданы департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма. Руководителем департамента развития туризма назначена Татьяна Шаршавицкая", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее вчера стало известно, что главой департамента реализации проектов в сфере туризма стал Сослан Абисалов.

«Создание двух новых департаментов обеспечат эффективную работу по взаимодействию с туристической отраслью и повысят эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Как сообщается, «в задачи департамента развития туризма входит развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках».

По информации АТОР, Татьяна Михайловна Шаршавицкая по образованию юрист, в 1995 г. окончила МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2012 - 2014 гг. работала советником заместителя генерального директора ОАО «ГАО ВВЦ», в 2014 - 2016 гг. – директором ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня».

В 2016 - 2018 гг. занимала должность директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Московской области, а в 2018 - 2022 гг. работала заместителем председателя Комитета по туризму г. Москвы.

С 6 декабря 2022 года назначена на должность директора Департамента развития туризма Минэкономразвития России.

Напомним, что в Минэкономразвития в связи с ликвидацией Ростуризма были созданы два новых департамента, которые будут ведать вопросами, касающимися туризма (количество департаментов Минэка, по указу президента было увеличено с 35 до 37).

Ранее в октябре президент РФ подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. В частности это функции по выработке государственной политики в сфере туризма, госрегулирования туристской деятельности в России, управления госимуществом и правоприменительные функции в туризме.

Также министерство будет осуществлять надзор за деятельностью туроператоров, занимающихся выездным туризмом, и контроль аккредитованных организаций, которые ответственны за классификацию туробъектов.

Временным куратором туризма в министерстве был назначен замглавы МЭР Дмитрий Вахруков. В настоящее время г-н Вахруков курирует в ведомстве направления региональной политики и территориального планирования.

В правительстве РФ направление сферы туризма курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

/TOURBUS.RU