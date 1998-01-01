Новости Консул Индонезии в России попросил наших туристов соблюдать визовые правила В последнее время участились случаи депортации россиян, отдыхавших на острове Бали

В Индонезии участились случаи несоблюдения российскими туристами визовых правил страны. Это уже привело к депортации нескольких россиян и более того стало причиной появления инициативы местных властей пересмотреть въездные правила, - сообщает АТОР. Консул Индонезии в России Фаттах Хардивинангун, выступая на минувшей неделе в рамках выставки MITT 2023, рассказал, что не так давно из Индонезии был депортирован российский артист. Он приехал в Индонезию с целью выступления со своей концертной программой. При этом оформил для въезда туристическую визу. А такой тип визы не предполагает коммерческую деятельность. И это не единичный случай. Фаттах Хардивинангун обратился к россиянам с просьбой ответственно относится к своим поездкам в Индонезию и выбирать тип визы, исходя из целей, с которыми они едут в Индонезию. «Индонезия открыта для россиян и всегда рада им. Но туристы должны понимать, что за нарушения правил страны, в том числе визовых, придется нести соответствующее тому или иному нарушению наказание. Мы настоятельно рекомендуем туристам, отправляющимся на отдых в Индонезию, не забывать визовые правила страны и не омрачать себе отдых», – сказал Фаттах Хардивинангун. Для того, чтобы отдых россиян в Индонезии, не был омрачен неприятными моментами, консул Индонезии в России еще раз напомнил визовые правила страны. Для въезда в Индонезию с целью отдыха туристам из России необходимо оформить туристическую визу (тип В211А). Получить туристическую визу можно тремя способами – по прилету, заранее в посольстве Индонезии в России, либо это может быть электронная виза. Самый популярный вариант у россиян, по словам консула – виза по прилету. Виза по прилету оформляется сроком на 30 дней, далее ее можно продлить еще на 30 дней. Если турист хочет оформить визу сразу на 60 дней и более, то необходимо будет обратиться за такой однократной визой в посольство. Туристическая виза подойдет россиянам, приезжающим в Индонезию с любыми целями, кроме коммерческой деятельности. Можно въезжать с туристической визой, если поездка предполагает: Бизнес-поездки, связанные с закупкой товаров

Поездки на деловые переговоры, конференции, выставки

Поездки на спортивные, культурные мероприятия С туристической визой запрещены: Поездки, предполагающие ведение коммерческой и инвестиционной деятельности

Работа в Индонезии Таким образом, если россиянин въезжает по турвизе, а затем начинает давать в стране платные концерты, организует прокат мотобайков, сдает в аренду недвижимость, работает гидом, проводит экскурсии и пр. – все это незаконная деятельность и финал ее – депортация. Фаттах Хардивинангун обратил особенное внимание туристов на такой момент: россияне, приехавшие в Индонезию по туристической визе, не могут на месте переоформить визу на другой тип. Для въезда в Индонезию, помимо визы, в обязательном порядке потребуется страховка и сертификат вакцинации. «На срок действия сертификата вакцинации иммиграционные офицеры внимания не обращают. Главное, чтобы это была двухкомпонентная вакцина. А получена она могла быть и в 2020 году, и в 2021. Разницы нет», – сказал Фаттах Хардивинангун. По словам посла Индонезии в России Хосе Тавареса, в скором времени требование сертификата вакцинации может быть отменено. Также активно идет работа по возобновлению прямого авиасообщения. Что касается предложения губернатора Бали прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России, то, по словам посла, такой кардинальный пересмотр въездных правил маловероятен, но все же исключать такого развития событий нельзя. Если это произойдет, россиянам придется оформлять визу в Индонезии в посольстве или онлайн, - отмечает АТОР. /TOURBUS.RU

Фото: www.piqsels.com



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