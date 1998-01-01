Власти Бали предлагают отменить выдачу виз по прибытии для россиян

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил отменить выдачу виз по прибытии для граждан России и Украины в связи с нарушениями туристами визового режима, сообщают CNN Indonesia и RTN. По мнению туроператоров, изменение визовой политики Бали серьезно ударит по турпотоку.

«Я написал письмо в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека с просьбой отменить визовые льготы для россиян и украинцев», — цитирует издание г-на Костера.

По словам губернатора, граждане двух стран совершили множество нарушений визового режима на Бали, пытаясь найти работу на острове по туристической визе без соответствующего разрешения. Губернатор Бали также отметил, что аннулирование виз по прибытии для иностранцев может коснуться не только граждан России и Украины.

Глава иммиграционного отдела Балийского регионального отделения министерства юстиции и прав человека Бэррон Иксан сообщил, что с января по второе марта 2023 года на Бали находились 22 иностранца, которые были привлечены к ответственности иммиграционной службой за нарушение иммиграционных правил. Из этого числа, по словам Бэррона, больше всего нарушителей было среди российских туристов — пять человек.

Отмена виз по прилету на Бали для российских туристов серьезно повлияет на турпоток на Бали, считает заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любовь Чучмаева, которую сегодня цитирует RTN.

По ее словам, направление востребовано среди россиян и находится в топе среди стран Юго-Восточной Азии. Открытие страны после пандемии COVID-19 было тяжелым, и изменение визовой политики приведет к снижению поездок на Бали.

«Сразу после пандемии визы на Бали оформляли туроператоры, и стоили они порядка 130 долларов с человека. В мае возобновили упрощенную программу виз по прилету для россиян, стоимость этой визы – 35 долларов, это повлияло на рост турпотока», – рассказала г-жа Чучмаева.

По ее словам, отмена упрощенного визового режима повлияет сильнее, чем отсутствие прямых рейсов на остров.

«Прямой перевозки пока нет, но она не особо серьезно влияет на турпоток, так как у нас есть блоки на рейсах авиакомпаний высокого уровня, таких как Emirates и Qatar Airways. А ужесточение визовой политики, безусловно, снизит турпоток. При этих условиях мы скорее всего будем отказываться от блочной перевозки», – заявила представитель «Пакс».

Согласно статистике, российские туристы занимают существенную долю от общего иностранного турпотока в Индонезию. С сентября 2022 по январь 2023 года страну посетили 77,5 тыс. россиян, это немногим меньше чем за аналогичный период до пандемии (88 тыс.).

/TOURBUS.RU

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