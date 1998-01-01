Катар отменил обязательные страховки для прилетающих в страну туристов

С 1 февраля россиянам, посещающим Катар, нужно было иметь две медицинских страховки — российскую и местную

Въезжающим с 9 марта в Катар российским туристам не нужна медицинская страховка, если поездка не продлится дольше 30 дней, сообщает национальный туристический офис Qatar Tourism.

«С 9 марта российским путешественникам для посещения Катара на срок до 30 дней необходим только загранпаспорт (действительный не менее 6 месяцев), бронь отеля и обратный билет. Медицинская страховка, оформленная в одной из международных компаний, рекомендуется к оформлению на срок поездки, но больше не является обязательной», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 1 февраля власти Катара ввели для въезжающих в страну иностранных туристов требование иметь при себе полис медицинского страхования, выданный страховщиками с регистрацией в Минздраве Катара.

"По информации, которую получили российские туроператоры от катарских партнеров, с 1 февраля 2023 года все туристы, приезжающие в Катар, должны иметь полис медицинского страхования, выданный медицинскими страховыми компаниями, зарегистрированными в министерстве здравоохранения Катара (MOPH Qatar). Страховка оформляется на 30 дней, независимо от продолжительности отдыха, ее стоимость – 50 катарских риалов (960 руб.). Она покрывает только экстренные услуги и несчастные случаи", — говорилось в начале февраля в сообщении АТОР.

"Принимающие компании рекомендуют приобретать страховку заранее, чтобы избежать задержек по прибытии в Катар. Сообщается, что необходимую страховку туристы могут купить онлайн (на сайте Минздрава Катара). Также страховку можно приобрести по прибытии в международный аэропорт Хамад в Дохе", — говорилось также в сообщении.

Как подчеркивали в АТОР, в связи с нововведением организованным туристам из России приходилось оплачивать сразу две страховки. Российскую, которая уже входит в турпакет, и катарскую.

"Проблема в том, что купить страховку онлайн большинство россиян не могут, поскольку ее нужно оплатить картой международных платежных систем. Купить страховку от катарской страховой компании через туроператора тоже пока нельзя. Остается надеяться, что страховку можно будет покупать по прилету и ее наличие не станет условием посадки на рейс в Катар", – отмечали ранее туроператоры.

Позднее туроператоры стали помогать нашим туристам с оформлением местного страхового полиса.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

