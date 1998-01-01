Новости Для посещения Катара теперь нужна местная страховка При этом приобрести дополнительную местную страховку в онлайне российские туроператоры и туристы не могут

Как сообщает Ассоциация туроператоров, с 1 февраля для въезда в Катар всем иностранным туристам требуется местная медицинская страховка. Информацию об этом получили вчера российские туроператоры от своих принимающих компаний в Катаре. Катарские партнеры со ссылкой на решение Министерства здравоохранения Катара сообщили туроператорам следующее: «С 1 февраля 2023 года все туристы, приезжающие в Катар, должны быть застрахованы полисом медицинского страхования, выданным медицинскими страховыми компаниями, зарегистрированными в министерстве здравоохранения Катара (MOPH Qatar). Страховка оформляется на 30 дней, независимо от продолжительности отдыха. Стоимость страховки – 50 катарских риалов (960 р.). Она покрывает только экстренные услуги и несчастные случаи. Наличие страховки будут проверять при прохождении границы в аэропорту». Принимающие компании рекомендуют приобретать страховку заранее, чтобы избежать задержек по прибытии в Катар. Сообщается, что необходимую страховку туристы могут купить онлайн (на сайте Минздрава Катара). Также, как говорится в сообщениях, страховку можно приобрести по прибытии в международный аэропорт Хамад в Дохе. Таким образом, в связи с нововведением организованным туристам из России придется оплачивать сразу две страховки. Российскую, которая уже входит в турпакет, и катарскую. Но главную сложность нововведения для россиян туроператоры видят в способе приобретения катарской страховки. «Проблема в том, что купить страховку онлайн россияне не смогут, поскольку ее нужно оплатить картой международных платежных систем. Купить страховку от катарской страховой компании через нас, туроператора, тоже пока нельзя. Потому что наша принимающая компания говорит, что «не уполномочена продавать страховки». Сами заключить контракт с катарской страховой компанией мы тоже не можем. Остается надеяться, что страховку можно будет покупать по прилету и ее наличие не станет условием посадки на рейс в Катар. Сейчас все нюансы выясняет Qatar Tourism. Надеемся, что выход будет найден», – рассказала представитель туроператора, работающего на направлении. Пока же, в отсутствии определенности, ситуация, по словам экспертов, складывается для россиян, собирающихся в Катар, не самым приятным образом. «Сегодня наших туристов посадили на рейс до Катара. Но что будет завтра, мы не знаем. Но известно, что туристов из ОАЭ, собиравшихся сегодня вылететь в Катар, на регулярный рейс не допустили по причине отсутствия страховки. Это странно, ведь если ее можно приобретать по прилету, зачем проверять ее до вылета», – рассказала представитель туроператора. Туроператоры ждут скорейших разъяснений от Qatar Tourism, - отмечают в АТОР. /TOURBUS.RU Фото: piqsels.com



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка